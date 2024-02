Boccia alla lunga:. Monteciccardo campione regionale

La squadra di boccia alla lunga di Monteciccardo è campione regionale. Fondata nel 2006, è composta da persone di tutte le età, unite da una forte passione trasmessa dalle famiglie e dagli anziani del paese. Il fondatore e capitano della squadra Nicola Bonazzoli racconta: "Siamo partiti dalla serie C, subito promossi in B per poi arrivare in serie A. Il 2018 è stato un anno da record in quanto abbiamo vinto tutte le competizioni a cui abbiamo partecipato (campionato regionale, Italiano e 3 tornei). Nel 2022 abbiamo vinto il campionato regionale e il campionato italiano a squadre, nel 2023 ci siano posizionati secondi al campionato italiano. Ripetersi sembrava difficile ma è accaduto quest’anno di nuovo vincendo il campionato regionale categoria A". Il campionato si è deciso con 2 giornate di anticipo, con la vittoria di Monteciccardo contro l’agguerrita Monteguiduccio, con il risultato di 5-1 e la sconfitta della diretta avversaria Piagge contro il Vergineto-Barchi. In questi anni la squadra di Monteciccardo ha collezionato la bellezza di 20 trofei. Il presidente del Municipio Bonazzoli aggiunge: "La squadra di Monteciccardo è l’unica società sportiva rimasta sul territorio, oltre a creare aggregazione, tramandare una tradizione e uno sport popolare sempre praticato lungo le nostre strade di campagna alle nuove generazioni, ha la capacità di far sentire orgogliosi tutti i paesani grazie ai numerosi titoli conquistati". La squadra è composta da Michele Ugoccioni, Matteo Micheli, Nicola Bonazzoli, Mirko Simoncelli, Isaia Tarini, Paolo e Flavio Poggiaspalla, Luca Matteucci, Davide Diotallevi, Damiano Esposto, Marco Sigilli, Giuliano Vitali, più tre giovani under molto promettenti, Ivan Simoncelli, Enrico Matteucci e Alberto Sigilli.

l. d.

Nella foto: Mattioni

e Simoncelli