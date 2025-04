Boccia alla lunga un weekend tutto dedicato

Oggi e domani sarà un weekend dedicato alla ‘boccia su strada’ con il Campionato Italiano a Singolo a Villa Betti (foto, la presentazione in Comune a Pesaro).

Due giornate con un ampio programma che vedranno gareggiare gli atleti, ma sarà anche un’ottima occasione per passare una giornata alternativa per tutti quelli che vorranno assistere alle gare e fermarsi a mangiare nei vari punti ristoro allestiti per le due giornate.

Il punto di ritrovo per ogni attività sarà la piazzetta e il circolo di Villa Betti, oggi si inizierà dalle ore 12 fino alle 19 e le gare ruoteranno attorno a due percorsi, via Molini e Via Valbona, ogni giocatore lancerà la boccia e il percorso più lungo passerà alle qualificazioni, alle semifinali e poi alla finalissima.

Per oggi sono previste anche le qualificazioni e la scelta dei semifinalisti, domani, domenica, invece ci saranno le finali dalle 8 alle ore 13, chi con 8 lanci della boccia arriva il più lontano possibile passa il turno. Un’iniziativa di rilievo, questa in programma nel week end, che funziona ovviamente anche per la promozione del nostro territorio e che consentirà ai vincitori di partecipare alle prossime competizioni internazionali, nel mese di settembre, in Irlanda.

Per concludere domani, domenica alle ore 13,30 sarà organizzato un pranzo sociale al teatro Branca a Sant’Angelo in Lizzola dove avverrà anche la premiazione.

Ilenia Baldantoni