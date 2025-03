Bocciodromo, la gestione torna sulla piazza

La gestione del bocciodromo di via dell’Acquedotto torna sulla piazza. Ieri l’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per sondare operatori qualificati interessati ad animare la struttura, destinata a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie dei cittadini. L’affidamento per cui l’amministrazione ha pubblicato l’avviso non riguarda il locale destinato alla somministrazione di alimenti, bevande e nemmeno l’area esterna attualmente adibita a parcheggio. Nell’avviso non è specificata la scadenza del bando. Questa dovrebbe essere entro le 13 del 25 marzo e si desume leggendo quanto specificato nel tipo di ricognizione pubblica: 20 giorni dalla pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio.

Nel caso in cui non dovessero pervenire manifestazioni di interesse, il Comune potrà procedere ad affidamento diretto anche a soggetti diversi di Associazioni e società sportive, Enti di promozione sportiva e Federazioni. Potranno presentare la propria candidatura società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. Detti soggetti dovranno svolgere attività sportiva compatibile con quella praticabile nell’impianto. I criteri di utilizzazione e assegnazione degli spazi orari degli impianti dovranno essere concordati con l’amministrazione comunale così come le tariffe per le attività extra sono applicate secondo quanto stabilito annualmente dall’amministrazione comunale prima della stagione sportiva. Il Comune assume l’onere di provvedere a tutti gli interventi di manutenzione di natura straordinaria, purché non causate da omessa o insufficiente manutenzione ordinaria. L’affitto annuale sarà di mille euro.