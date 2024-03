Bocconi avvelenati destinati al cane. Salvato per un soffio dalla padrona

Si chiama Zagor, come l’eroe dei fumetti della Bonelli editore, ed è un cane mansueto ma qualcuno l’altro ieri ha tentato di ammazzare spargendo nel giardino dei bocconi di carne avvelenata. "Zagor- racconta la sua padrona Aicha Habibi- è sempre stato docile, vive con me da sei anni, mercoledì, in pieno giorno, intorno alle 15 è stato avvelenato all’interno della mia proprietà. L’ho adottato circa sei anni fa dal canile, la sua vicinanza mi ha salvato dalla depressione, non è un semplice cane è stata la ragione per me di continuare a lottare. La mia sensazione è come se mi avessero avvelenato un figlio. Da febbraio dell’anno scorso mi sono trasferita in questa casa in via Barocci 17 per lui, perché è una abitazione che ha un ampio spazio". "Qualcuno – continua il racconto di Aicha- è venuto più di una volta a lamentarsi del cane perché abbaiava, ma è come dicessi a una persona di non parlare, so che aveva chiamato i carabinieri. Tengo a precisare anche che il cane sta fuori di giorno e alla sera dorme in casa, non posso immaginare che fastidio potrebbe aver dato. Comunque non posso dire che sospetto di qualcuno, di certo sono stati sparsi dei bocconi avvelenati, un gesto veramente crudele. Mercoledì mattina sono andata come al solito al mio lavoro, alle 14,30 torno a casa e il cane stava bene, alle 14,40 esco di casa per andare a Fano, al mio ritorno intorno le 18,50 trovo Zagor in condizioni di grande sofferenza. Non avrei mai potuto pensare ad una cosa del genere, ho pensato più ad un insetto, invece dopo la lavanda gastrica che gli hanno effettuato all’ambulatorio veterinario Casteldurante di Urbania è risultato che si tratta di avvelenamento da Lumachicida Velenoso messa assieme a del pollo crudo. Zagor ha passato la notte in osservazione, si è svegliato, ma continua a soffrire perché ha ancora le convulsioni e rischia l’infarto. Sono una semplice ragazza, non ho mai dato fastidio a nessuno e ho sempre portato rispetto a tutti, la domanda che mi assilla è perché arrivare a tanta cattiveria. Io amo Piobbico e la sua gente, però l’essere umano è… imprevedibile". Zagor un bellissimo maremmano tutto bianco come una nuvola precisa Aicha". E’ ancora ricoverato nell’ambulatorio veterinario di Urbania per i postumi dell’avvelenamento. Amedeo Pisciolini