Bocconi avvelenati per Nero. Hanno ucciso il gatto del cimitero

Era chiamato da tutti Nero per il suo colore ed era "il gatto custode" del cimitero di Cagli. Era perché ora non c’è più, qualche malintenzionato ha pensato di mettere dei bocconi avvelenati e Nero ne è rimasto purtroppo vittima. Assieme a lui è stato ritrovato morto anche un altro gattino.

"Purtroppo nel 2024 succede ancora, che qualcuno abbia queste ignobili idee e le metta anche in pratica – fa sapere l’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli animali) sezione di Pesaro –. Nero, “il gatto custode“ del cimitero di Cagli è morto avvelenato. Inoltre ci segnalano che è stato trovato anche un altro gatto, morto avvelenato in zona “Bisciugola“, sempre a Cagli".

"Ricordiamo – spiegano i volontari dell’Enpa di Cagli che si occupano delle colonie feline del territorio comunale – che per l’articolo 544 bis del Codice Penale, chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni". Il povero Nero mancherà a tutti quelli che erano abituati a vederlo passeggiare per il cimitero, consapevole che in quel luogo di pace poteva vivere serenamente. Ma così non è stato, purtroppo.