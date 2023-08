Bolkestein e concessioni "A rischio i fondi del Pnrr"

I fondi del Pnrr destinati anche a Pesaro sono a rischio per la mancata applicazione della direttiva Bolkestein. Lo annuncia il consigliere comunale Giovanni Dallasta dopo aver avuto notizie certe da Bruxelles. Scrive Dallasta: "Se ne sente parlare dal 2006 della direttiva Bolkestein, direttiva che ha portato nelle piazze italiane non solo i tassisti, ma anche gli ambulanti, i gestori di strutture balneari ad altri gestori di attività su suolo demaniale. L’Italia l’ha fatta propria nel 2010 e da allora, tranne qualche proroga, nulla si è fatto, come se non esistessero scadenze o impegni da rispettare. Ma, come purtroppo accade spesso, ci si attiva quando tutto è già accaduto, quando la frana è già avvenuta, quando le sanzioni sono già scattate. Non vorrei fare allarmismo e nemmeno buttare benzina sul fuoco ma, il senso di responsabilità e il ruolo di consigliere, mi hanno costretto ad un approfondimento della questione Bolkestein. Dagli studi e confronti, in particolare per l’interpretazione degli atti, è emersa questo: ci sono due sentenze chiave della Corte di Giustizia, la 15621 in sede plenaria in risposta all’Ungheria e la 34822 in risposta al Tar di Lecce che sottolineano alcuni punti riguardanti la direttiva.

In particolare: la responsabilità degli Enti ognuno per le proprie funzioni, i termini entro il quale vanno elaborati gli atti di revoca delle concessioni, le conseguenze per i Comuni che non ottemperano agli impegni. Inoltre, leggendo la sentenza 34822 - che si rifà alle sentenze 17-182021 del Consiglio di Stato -, emergerebbe che la Corte di Giustizia non avrebbe ritenuto valide le proroghe approvate dall’Italia circa l’allineamento alle scadenze. Con conseguenza che, dopo 60 giorni più 15 per le istruttorie, dalla pubblicazione della sentenza 15621 (avvenuta 2 anni dopo) e cioè entro metà agosto 2023, le amministrazioni locali avrebbero dovuto allinearsi alla direttiva, pena la risoluzione degli impegni assunti e blocco dei finanziamenti per l’anno seguente in particolare quelli del Pnrr, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione Sociale Regionale. E questo provvedimento o conseguenza disastrosa non scaturirebbe da una Commissione ma da un funzionario della Ue. Questo è quanto ho estrapolato dai documenti riguardanti la Bolkestein, spero di sbagliarmi e che si possa andare avanti lasciando lavorare i concessionari, ma le carte direbbero altro".

Sabina Cardinali, bagnina storica e rappresentate Cna anche sui tavoli nazionali commenta: "Per quello che riguarda il settore demaniale effettivamente è così tanto che il settore è completamente ingessato e nessuno fa più investimenti soprattutto se non ci sono incentivi. Ma è anche vero che per settembre è stato messo nel conto un incontro al ministero proprio per vedere di superare questa situazione. Se si bloccano fondi legati al Pnrr in altri settori questo non lo so". Andrea Giuliani della Confartigianato provinciale aggiunge: "A me non risulta che ci sia questo problema e cioè il blocco dei fondi del Pnrr. E’ in corso la mappatura delle coste per dimostrare che non c’è scarsità del bene proprio per salvaguardare le concessioni".

m.g.