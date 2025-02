FANO

Una bolletta del gas da 1.044 euro. Per una persona che vive sola.

In quello che definisce "un normale appartamento, non certo un castello o una villa". Una bolletta abnorme, certamente non un caso isolato dato che da qualche giorno il prezzo del gas è tornato a valori che non si vedevano dal gennaio del 2023, cioè dall’inverno della crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. A postarla sui social è Leone Bruno, che retoricamente si domanda: "Ma se la mia bolletta normale ha un importo più alto della paga di un operatore di call center o di un operatore socio sanitario assunto dalle coop – si domanda l’utente – è naturale che tutto taccia in nome di quel concetto di mercato e di modernità di cui anche la sinistra italiana è intrisa?"