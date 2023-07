Bolletta dell’acqua Come avere sconti

Scadrà lunedì, 17 luglio, il termine per presentare le domande relative al ‘bonus idrico’. Un aiuto dai 50 ai 200 euro, per far fronte alle bollette dell’acqua. Possono presentare istanza le famiglie che hanno un Isee fino a 7.328,62 euro. I nuclei composti da una sola persona avranno di un bonus di 50 euro, quelli da 2 di 100, quelli da 3 di 150 e quelli da 4 o più componenti di 200 euro. Il fondo Aset è di 13.080,78 euro. Moduli scaricabilidal sito del Comune o ritirati all’ufficio protocollo.