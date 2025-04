"Bolletta dell’acqua, solo una sospensione"

In merito alla sospensione, da parte del Giudice di Pace di Pesaro, della validità delle bollette dell’acqua in cui sono presenti i rincari retroattivi, come annunciato dalla presidente dell’associazione Evolviamo Pesaro, Pia Perricci, interviene la presidente del Tribunale di Pesaro, Lorena Mussoni: "Il Giudice di Pace di Pesaro – spiega – non ha emesso alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda del ricorrente. Non è intervenuta alcuna decisione di merito sulla fondatezza della domanda proposta con il ricorso; il Giudice ha soltanto fissato l’udienza in data 9 settembre 2025, al fine di decidere la questione nel contraddittorio tra le parti, adottando nelle more un mero provvedimento di sospensione temporanea dell’atto impugnato". Ad intervenire con una nota è anche Marche Multiservizi: "Il Giudice di Pace di Pesaro ha sospeso, in via cautelare, la bolletta di un cliente, tramite la quale Marche Multiservizi ha dato esecuzione alla delibera Arera. Questo provvedimento non implica alcun giudizio di merito precludendo, semplicemente, l’esecutività della bolletta contestata il cui valore si aggira intorno ai 50 euro. Ciò significa che la società non potrà procedere a recuperare coattivamente il credito ma, allo stesso tempo, non è stabilito alcun diritto del ricorrente ad ottenere rimborsi né, tantomeno, la sua vittoria in giudizio". E aggiunge: "Marche Multiservizi, quale gestore del servizio idrico integrato, è obbligata ad applicare le tariffe predisposte dall’Aato Marche Nord e da Arera". Pertanto "era obbligata ad applicare la delibera Arera del 27 dicembre 2023 con cui si è stabilito il metodo tariffario e la delibera dell’Aato del 25 ottobre 2024 con cui sono state predisposte le tariffe poi sottoposte all’approvazione di Arera. La disposizione di Arera, che prevede l’applicazione delle tariffe deliberate a decorrere 1° gennaio 2024, vale per tutti i gestori d’Italia".

Accogliamo le precisazioni, sottolineando che nell’articolo di ieri proprio di ‘sospensione’ avevamo parlato, in attesa dell’udienza del 9 settembre.