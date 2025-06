Bollette acqua: bonus in arrivo con questi requisitii

Sono in arrivo i bonus a sostegno delle spese per bollette acqua. Il comune di Vallefoglia ha approvato per il 2025 lo stanziamento di 10.415 euro da destinare ai residenti sulla base di una graduatoria che terrà conto di requisiti relativi a composizione familiare e fascia di reddito. Grazie al contributo di Marche multiservizi, l’amministrazione comunale potrà erogare quest’anno una somma di circa 90 euro a famiglia. Per accedere alla graduatoria è necessario essere in possesso dei requisiti di residenza nel comune di Vallefoglia, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure essere cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo, essere titolari di un contratto di fornitura idrica domestica e avere un Isee non superiore a 9mila530euro per famiglie con un massimo di tre figli e un Isee non superiore ai 20mila con almeno 4 figli. Domande dal 1° luglio al 31 luglio in Comune.