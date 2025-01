Bollette acqua, la rabbia in piazza: "No alla lotteria degli aumenti. Perché il Comune non fa ricorso?"

Bollette dell’acqua più che raddoppiate, ma anche tubature colabrodo e con la presenza di amianto, con il conseguente pericolo per la salute pubblica. Insomma, una protesta a largo raggio. Con queste motivazioni, circa un centinaio di cittadini sono scesi ieri mattina in piazza per protestare e dire no agli aumenti delle tariffe, come deciso dall’assemblea Aato. All’inzio la protesta contava non più di una trentina di persone, poi però l’affluenza è aumentata.

Ad organizzare la manifestazione in piazza del Popolo è stata l’associazione Evolviamo Pesaro: "L’acqua è un bene di tutti – spiega la presidente Pia Perricci – siamo stanchi di essere il portafoglio di società che hanno una partecipazione pubblica ma che fanno interessi privati. Marche Multiservizi ha avuto un utile di 12,3 milioni. Il Comune di Pesaro ha una proprietà che equivale al 25,6%, quindi circa 3 milioni di utili che dovrebbero essere utilizzati per i pesaresi. In altre Regioni ci sono stati Comuni che hanno fatto ricorso contro l’aumento dei costi delle bollette dell’acqua. Perché Pesaro non lo fa?".

Poi Perricci, avvocatessa già candidata sindaco alle scorse amministrative, entra nel dettaglio delle segnalazioni dei cittadini: "Prima abbiamo visto bollette dell’acqua con rimodulazione retroattiva delle tariffe al mese di novembre o dicembre 2023. Poi sono iniziate ad arrivare con data giugno 2023, con una bolletta da pagare che arrivava in un caso a 4.900 euro. Ora una nuova sorpresa: un ricalcolo retroattivo risalente a giugno 2021. E’ una lotteria delle bollette?".

In piazza del Popolo presenti gli interessati, cioè quelli che hanno ricevuto le bollette retroattive : "Si tratta dei miei affittuari – dice Giovanni Clementoni – che hanno ricevuto una bolletta con rincari retroattivi dal 2021. Si tratta di aumenti illegittimi e faranno ricorso per cui si è attivata l’associazione Evolviamo Pesaro. Anche io sono sceso in piazza, perché per la mia attività ho visto un aumento nell’ultima bolletta dell’acqua di 370 euro. E’ inaccettabile".

Tra i cittadini presenti, che in coro esortavano il sindaco Andrea Biancani a scendere dal palazzo del Comune per dare risposte, c’era anche Angela Converso: "Siamo in cinque in famiglia e ho tre bambini – dice -. Abbiamo ricevuto una bolletta da 600 euro, è una batosta". Con lei anche Elena Galli: "Il Comune dovrebbe essere dalla parte dei cittadini, anziché pensare soltanto agli utili e non vogliamo sentirci dire dal sindaco che per risparmiare sull’acqua basta chiudere il rubinetto quando si lavano i denti".

In piazza anche Ezio Storti: "Sono qui perché ho visto raddoppiare la mia bolletta dell’acqua pur con gli stessi metri cubi consumati".

Al termine della manifestazione, una delegazione di Evolviamo Pesaro è poi salita in Comune per chiedere un incontro al sindaco Biancani. Anche Fratelli d’Italia interviene sul tema: "Presenteremo una mozione di indirizzo in consiglio comunale insieme a tutti il centrodestra – spiega la coordinatrice Serena Boresta - con la quale si chiederà di istituire un fondo speciale utilizzando le risorse derivanti dai dividendi degli utili di Marche Multiservizi, annullando attraverso ristori gli aumenti tariffari del 2024 almeno per le famiglie a basso reddito".