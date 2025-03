Bollette, Biancani tira la cinghia: "Rischiamo salasso da 800mila euro"

"Abbiamo speso nei soli tre mesi di inizio anno 180mila euro in più, rispetto allo scorso anno, di bolletta elettrica – dice il sindaco Andrea Biancani –. Ed abbiamo calcolato, andando avanti di questo passo, che si potrebbe arrivare alla fine dell’anno con una spesa maggiorata di 800mila euro. Io questi soldi vorrei invece spenderli per migliorare i servizi ai cittadini, partendo anche dalle strade".

Per cui che si fa?

"Bisogna risparmiare, un po’ come fanno tutte le famiglie. Per cui ho convocato il Comitato di direzione al fine di avviare una gestione efficiente di tutte le strutture comunali. Capire dove ci sono gli sprechi perché quelli bisogna evitarli. E’ un’opera di razionalizzazione che bisogna avviare".

La solita storia... faremo, facciamo e poi non accade nulla?

"No. Perché saranno previste specifiche premialità ed incentivi destinati solo ai dirigenti che dimostreranno di aver avviato misure per il risparmio dell’energia elettrica con un uso intelligente e razionale. Dobbiamo dare noi in primis il buon esempio ai cittadini, così come abbiamo già fatto con l’uso delle auto di servizio".

Si parte da dove?

"Dall’illuminazione negli uffici e nelle strutture comunali come palestre, scuole, fino ai condizionatori accesi durante il periodo estivo".

Molti pesaresi le farebbero sicuramente un applauso se si spegnesse anche la Biosfera in piazza che consuma un botto. Lei cosa risponde?

"Che non è vero che consuma molta energia".

Si sussurra 4mila al mese...

"A me non risultano queste cifre, ma molto, molto meno. Ma comunque farò una verifica".

Avete pensato di passare all’illuminazione al led negli uffici per diminuire le spese energetiche?

"Abbiamo pensato anche a quello e non solo, ma per passare ad una illuminazione al Led bisogna investire delle cifre importanti".

Quando dice non solo led, cosa intende?

"Intendo che stiamo valutando anche la possibilità di cambiare il gestore che ci fornisce la corrente elettrica, per vedere se il mercato offre tariffe più convenienti. Il fine è uno solo: cercare di risparmiare per mettere quegli 800mila euro nei servizi ai cittadini".

Questi sono solo gli edifici comunali. E con la pubblica illuminazione come siamo messi?

"Su questo fronte mi dovrò interfacciare con Marche Multiservizi perché la bollette dell’energia elettrica a noi arrivano da loro. E non vorrei ritrovarmi alla fine dell’anno con qualche sorpresa, anche su quel fronte. E quando parlavo di luci al Led per risparmiare, va detto che per cambiare le lampade ai circa 20mila pali che ci sono in città per l’illuminazione, l ’amministrazione, assieme alla stessa Marche Multiservizi, per fare questa operazione hanno dovuto mettere sul piatto un investimento di 5 milioni di euro. Investimento che in questo momento non possiamo fare per gli edifici comunali per cui l’unica scelta che abbiamo è stare tutti attenti a non sprecare".

Paperon dei Paperoni con un cent al giorno è diventato ricchissimo. Il semaforo e senso alternato sul cavalcaferrovia per Fano, quando lo spegnete?

"Lì ho fatto già l’inferno ed ho anche dovuto urlare. Adesso mi hanno dato assicurazione che la circolazione tornerà normale alla fine del mese di aprile".

Ma cosa è successo?

"E’ successo che qualcuno ha dormito e mi fermo qui".

Dormito?

"Sì dormito, ma non voglio aggiungere altro".

m.g.