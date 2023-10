Bollette del gas. Mercato tutelato addio. E ora gli utenti cosa possono fare?

E’ partita la grande ‘pesca’ dei clienti che passa attraverso le telefonate ma anche attraverso il porta a porta da parte degli ‘addetti’ delle compagnie che vendono energia e che propongono contratti. "E l’ultima cosa che bisogna fare – avverte Alessandro Pertoldi di Federconsumatori della Cgil – è quella di firmare qualcosa davanti al portone di casa".

Perché questa caccia... all’uomo?

"Perché dalla fine dell’anno si passerà dal mercato tutelato a quello libero per le forniture di gas. Per l’energia elettrica invece c’è tempo fino ad aprile del prossimo anno". Anche se potrebbe esserci una proroga di 6 mesi che sarà all’esame del Consiglio dei ministri di lunedì.

Perché questo stato di allerta?

"Perché bisogna guardare bene le varie proposte che vengono fatte dalle varie compagnie e leggere bene tutto e con la massima attenzione".

E se uno non è in grado?

"Noi come Federconsumatori – dice Pertoldi – abbiamo istituito uno sportello all’interno della galleria del supermercato della Coop. Poi abbiamo due persone agli sportelli per rispondere a tutte le domande. Chiaramente prendiamo appuntamento con le persone perché non abbiamo solo Pesaro, ma anche Fano e Urbino".

Tutti nella stessa barca, cioè le famiglie?

"Non tutte, perché ci sono categorie che non hanno di questi problemi: sono tutte le persone sopra i 75 anni di età, le persone che hanno handicap e i percettori di sussidi. Questi non debbono fare nulla. Sono i cosidetti vulnerabili. Passano in automatico".

Quanto è vasta la fascia di popolazione che sta venendo coinvolta in questa vicenda del passaggio dal mercato tutelato a quello libero?

"Noi abbiamo già calcolato che circa il 60 per cento ha fatto già il passaggio. E’ rimasto fuori il 40 dei nuclei familiari della provincia".

Facciamo qualche esempio per far capire bene alla gente...

"Senza fare il nome delle compagnia (Hera,ndr) offre un contratto a prezzo variabile a 0,41 a metro cubo di gas, rispetto alla allo 0,45 attuale del mercato tutelato. Se uno vuole un pagamento certo e non variabile la cifra sale a 0,70 euro al metro cubo. Da aggiungere che i contratti offrono anche un bonus di 80 euro".

Uno dice: mi conviene fare il viariabile, pago meno. Funziona così?

"Una parziale verità perché il prezzo del gas, quando il contratto è a tasso variabile, è soggetto a fattori che sono esterni come la guerra in Ucraina, oppure ora la crisi in Medio Oriente. Quindi se la situazione peggiora tra Israele e il mondo arabo, il prezzo del gas potrebbe salire e raggiungere, come è stato lo scorso anno, anche un euro a metro cubo. Molti temono questa possibilità per cui per non rischiare preferiscono il prezzo fisso a 0,70".

"Abbiamo realizzato un vademencum per tutti i cittadini al fine di facilitare la lettura dell’attuale situazione dando anche indicazioni su come muoversi. E l’abbiamo fatto in collaborazione con il sindacato pensionati"

m.g.