Bollette dell'acqua a San Costanzo: Bonus da 100 euro - Marche Multiservizi

Sono aperti, a San Costanzo, i termini per la presentazione delle domande per il ‘bonus idrico’. I requisiti di accesso al contributo sono la residenza nel territorio comunale, un Isee compreso tra i 15mila e i 23mila euro e un contratto diretto o condominiale con Marche Mnultiservizi per la fornitura domestica del servizio idrico. Il bonus per nucleo familiare è di 100 euro, a fronte di un fondo riconosciuto dalla multiutility di 4.310 euro, e verrà applicato dal gestore come deduzione in fattura. La richiesta dovrà essere presentata entro il 4 settembre compilando l’apposito modello predisposto dall’ufficio servizi sociali del Comune e disponibile sul sito web istituzionale. La consegna potrà avvenire a mano al protocollo, oppure a mezzo mail, con obbligo di richiesta della conferma di lettura. Tutti i dettagli dell’avviso pubblico, sono consultabili nella pagina internet comunale.

s.fr.