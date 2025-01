Bollette dell’acqua e rincari:: "Temiamo un forte aumento"

Non solo aumenti dell’8% delle tariffe dell’acqua. "Gabicce Mare rischia di essere penalizzata due volte – dice Monica Melchiorri, consigliere comunale della lista civica Amare Gabicce – e dopo anni di menefreghismo da parte del Comune, i cittadini potrebbero pagare un conto ancora più salato nelle prossime bollette dell’acqua. Lo scorso mese – aggiunge – abbiamo già ricevuto un aumento considerevole delle tariffe voluto da parte di Marche Multiservizi e votato in assemblea di ambito da parte di tutti i sindaci del bacino".

Ma a Gabicce Mare, secondo Melchiorri, è rimasta in sospeso un’altra questione: "Quando Gabicce Mare si è staccata dalla Diga di Ridracoli per entrare a far parte del bacino del Metauro – dice – le tariffe dell’acqua non erano le stesse e per tutto questo tempo non sono mai state uniformate con gli altri 47 comuni. I sindaci degli altri Comuni vogliono chiaramente che i cittadini siano trattati tutti in egual modo e richiedono da diverso tempo il riallineamento tariffario. L’ex sindaco Pascuzzi, al termine del suo mandato, nell’ultimo consiglio comunale che si è tenuto ad aprile 2024, mi disse che era una questione che doveva risolvere il suo successore, pur sapendo che era una problematica nata più di 10 anni prima".

Ora "sembra che siamo arrivati alla resa dei conti – dice il consigliere comunale –. Molto probabilmente nella prossima riunione della Aato, verrà presentato un piano di rientro che peserà sulle bollette dei gabiccesi". Melchiorri conclude: "Ho chiesto al sindaco Marila Girolomoni di costituire un fondo a garanzia dei rincari legati a una presa di posizione del sindaco precedente, che non si è mai preoccupato di risolvere il problema legato alle tariffe differenti. Lei mi ha risposto che si vedrà, aggiungendo che crede che il calcolo non sarà retroattivo. Ce lo auguriamo, perché già per questo aumento che abbiamo visto sulle bollette che il ricalcolo ha riguardato tutto il 2024 e se dovese arrivare la seconda batosta per Gabicce Mare non credo che il trattamento sarà migliore. E qui si parla di oltre 10 anni da recuperare".

ali. mu.