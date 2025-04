Bollette e Riceci: Biancani sotto il fuoco delle repliche

Famiglie sempre più in difficoltà e bollette che aumentano. E quando si tocca la Tari, la tassa sui rifiuti, si scatena il dibattito. Reazioni forti arrivano dopo che il sindaco Andrea Biancani ha detto che senza discariche, la tassa è destinata ad aumentare al di là degli utili di Marche Multiservizi. Uno dei primi a scendere in campo per il controcanto è uno dei portabandiera della lotta contro la discarica di Riceci, Domenico Passeri che è stato sindaco di Petriano. "Non si capisce bene, Biancani, dove voglia andare a parare. Non riconosco più il Biancani sindaco dal Biancani consigliere regionale contrario alle discariche. Ultimamente ha fatto e sta facendo capriole come allora fece il sindaco di Urbino. Perché non parla dei 2 milioni e 900mila euro più l’aumento di capitale che Mms ha pagato a Ecoservizi srl, società di San Marino senza nessuna garanzia per una quota di 20mila euro: sono soldi derivanti anche dalle bollette che gli utenti hanno pagato, qualcuno dovrebbe restituirli, invece no si aumentano le tariffe". Quindi Passeri gira l’occhio verso Mms perché "l’emergenza rifiuti è stata creata e voluta da Mms con il riempimento frettoloso della discariche esistenti con rifiuti provenienti da altre regioni solo per fare utilidei quali circa 8-10 milioni di euro annui da inviare ad Hera per i dividendi". Quindi accuse alle coperture della gestione politica "di cui, guarda caso, oggi anche il sindaco di Pesaro fa parte. Quindi Passeri chiede di dire no al rinnovo dei patti sociali", con la gestione che tornbi pubblica.

Scende in campo anche il capogruppo della Lega in consiglio comunale Dario Andreolli che aggiunge: "Negli ultimi dieci anni Pesaro, che oltre ad essere il capoluogo detiene il 25% delle quote e nomina il Presidente di Marche Multiservizi, non ha mai guidato una vera pianificazione strategica per dotare il territorio di impianti adeguati, preferendo lasciare che la situazione degenerasse fino a rendere inevitabili rincari e disagi per i cittadini. Si è preferito galleggiare, evitando di prendere decisioni cruciali. Il Comune ha continuato, senza alcuna strategia di contenimento dei costi, a incassare dividendi da Marche Multiservizi senza chiedere che gli utili fossero reinvestiti. Oggi, di fronte all’inevitabile, si cerca di far credere che la colpa sia di altri: l’immobilismo ha prodotto una crisi che ora tutti stanno pagando". Quindi Andreolli accosta la politica di Biancani a quella del suo predecessore Ricci "per non alterare gli equilibri interni del Pd" e con "Tari più alta della media nazionale" e copnclude chiedendo a Biancani "discontinuità".

Dura la reprimenda che arriva anche da Gianluca Carrabs di Europa Verde che ripercorre le tappe della gestione dei rifiuti rimarcando anche quanto avvenuto per Riceci con investimenti fatti "senza clausole di garanzia" e con progetti costati milioni di euro e mai andati in porto. Poi Carrabs invita Biancani ad informarsi: "Mi chiedo – scrive – ma il sindaco Biancani ha mai letto il piano industriale di Marchemultiservizi o il contratto che regola i rapporti tra Marchemultiservizi e il comune di Pesaro per la gestione del servizio dí igiene pubblica? Perché troverà in entrambi i documenti delle forti inadempienze da parte del gestore del servizio".

m.g.