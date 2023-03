Bollette, l’affitto e un pasto Nuovi poveri, ecco i bisogni

di Tiziana Petrelli Dopo la chiusura del dormitorio di San Paterniano, è diminuita la presenza di clochard e di contro è aumentato il disagio abitativo delle famiglie del nostro territorio, sempre più alle prese con la crisi economica. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas diocesana che scattano una fotografia chiara delle situazioni di fragilità socio economica di Fano e del suo comprensorio. Nel 2022 si sono rivolti infatti al Centro d’Ascolto Diocesano 737 nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, per un totale di 1.784 persone prese in carico: il 21% sono singoli (155 persone), il restante 79% famiglie (582). Di questi almeno 65 persone sono senza dimora o comunque in situazione di ospitalità temporanea, 213 sono invece le persone che hanno rivolto ai volontari della Caritas richieste per bisogni di tipo abitativo (84 richieste di aiuto per trovare un alloggio in affitto e altre 129 di sostegno al pagamento di affitti arretrati e utenze). Ma anche la Mensa Sostegno che nel mese di agosto si sostituisce a quella di San Paterniano, ha visto crescere i suoi numeri, con 3.612 pasti distribuiti in appena 28 giorni di attività a 134 persone al giorno servite di cui...