Bollette meno care, Macerata Feltria docet

Comunità energetica: una di quelle paroline magiche di cui si parla spesso e che hanno come fine quello di far risparmiare sulla bollette energetica grazie ai contributi statali. Ma nessuno è riuscito fino ad ora a crearne una perché nel ginepraio delle normative si perdono tutti. Tranne uno: il comune di Macerata Feltria, 1800 abitanti, che ha avuto la fortuna di incontrare nella sua strada un milanese, Antonio Molteni che con l’adesione e il sostegno del sindaco Luciano Arcangeli ha creato la prima scatola ‘magica‘, per cui fra sei mesi sui tetti, partendo da quelli dell’amministrazione comunale, verranno installati pannelli fotovoltaici per creare elettricità e quindi pannelli per il solare termico per avere l’acqua calda dentro le case.

"Alla fine è calcolabile – dice Carlo Prioli del terziario avanzato di Confindustria, grande sosternitore e promotore del progetto – che il risparmio per tutti gli aderenti a questo consorzio possa essere intorno al 40 per cento rispetto alle attuali spese". Prioli un sostenitore di questa comunità energetica che nasce nell’alto Montefeltro, ma che è replicabile "ma non su larga scala, meglio per le piccole comunità". Presentazione del progetto pilota ieri nella sede di palazzo Ciacchi di Confindustria di Pesaro, alla presenza del direttore Andrea Baroni, molto dentro alle problematiche riguardanti l’energia.

Progetto pilota perché ad ascoltare la nascita del comitato energetico di Macerata Feltria, erano presenti anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli ed anche l’ex sindaco di Cattolica Mariano Gennari, perché sull’altra sponda del Cesano stanno pensando di clonare la ‘scatola magica’ per mettere in rete, attraverso le energie rinnovabili, una serie di hotel.

L’uomo che ha chiuso il cerchio districandosi all’interno del ginepraio delle normative, si chiama Antonio Molteni, un avvocato milanese che ha lavorato a Roma all’autority sull’energia e che ha trovato a Macerata Feltria, dove ha comprato casa, il suo buon ritiro.

Per arrivare alla conclusione di questo progetto bolletta leggera e quindi alla sua presentazione, c’è voluto oltre un anno. Adesso a Macerata Feltria si partirà con l’installazione dei pannelli fotovoltaici e termici per l’inizio dell’estate piazzandoli soprattutto sui tetti e su tutte le superfici utili di proprietà dell’amministrazione, quindi seguiranno tutti i privati che vorranno aderire alla comunità anergetica. Adesione che non costa assolutamente nulla e che alla fine porterà solamente benefici al portafoglio dei cittadini e risparmi anche per l’amministrazione. Un locomotore, quello di Macerata Feltria, che trascinerà dietro molti vagoni. Adesso anche Confindustria Pesaro sta mettendo a fuoco una formula ‘mirata’ per i suoi associati.

m.g.