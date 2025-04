Bollette pesanti: "I dividendi di Mms diamoli alle famiglie"

"Rinunciare ai dividendi, tutti o in parte, in favore di famiglie e imprese, in particolar modo le più vulnerabili". La destinazione dei dividendi di Marche Multiservizi accende il dibattito politico: come ogni anno entro il mese di aprile i comuni e la provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di soci che detengono circa il 53% delle quote, vengono chiamati a partecipare all’approvazione del bilancio d’esercizio della multiutility e al voto sulla proposta di come destinare una parte dell’utile netto di esercizio sotto forma di dividendi. Secondo Pierluigi Ferraro, ex assessore del comune di Montelabbate in quota M5S quest’anno, più che mai, la rinuncia delle entrate da parte di Provincia e Comuni, assumerebbe un significato strategico, soprattutto in seguito agli aumenti retroattivi dell’8% sulle tariffe del servizio idrico che hanno portato a contestati incrementi nelle bollette dell’acqua recapitate a cittadini e imprese.

"Lo scorso anno il comune di Montelabbate propose di rinunciare ai dividendi – ricorda Ferraro –. Una posizione che aveva una sua logica in quanto una settimana prima dell’assemblea i Comuni furono chiamati a votare la delibera di Ato che dava il via libera alla partecipazione di Marche Multiservizi al bando Pnrr per un progetto di risistemazione della rete idrica per un importo di 28milioni di euro. Il bando prevedeva però – prosegue – che i due terzi della spesa fossero coperti dal Pnrr, la restante parte risultava invece essere a carico degli utenti per circa 9milioni di euro. E se fosse passata la mia proposta, una parte dei dividendi, già allora, avrebbero potuto essere utilizzati per limitare l’aumento delle bollette". Su come destinare i dividendi nei giorni scorsi è intervenuto anche il sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci. La sua proposta prevede di accantonare un 20% delle somme, in parte come rimborso degli aumenti che hanno gravato sui cittadini e in parte come quota per cofinanziamenti degli interventi per contrastare la dispersione idrica.

Ipotesi contro la quale si schiera il pentastellato Ferraro. "La risposta di Petrucci la respingiamo – sostiene –. Propone uno schema non adatto alla situazione attuale. Marche Multiservizi ha già in opera lavori fino al 2026, in virtù dei fondi Pnrr per le reti idriche. Pertanto non si capisce perché si debbano fare accantonamenti per ulteriori interventi. I cittadini e le piccole e medie imprese per gli aumenti hanno sofferto molto. Nei mesi scorsi molte attività si sono trovate ad offrire un servizio o a vendere prodotti basandosi su determinati costi, che dopo un anno sono stati rimodulati al rialzo. Per questo, rinunciare ai dividendi, almeno a una parte, è il miglior rimedio all’ingiustizia dell’aumento retroattivo".