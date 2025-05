Bollette, stillicidio aumenti . La luce sale del 9%, gas a +12%: "Ampliare la platea dei bonus"

Aumentano ancora le bollette relative ai servizi luce e gas nella nostra provincia. Secondo l’analisi dell’osservatorio di Segugio.it, portale online di comparazione delle tariffe, per quanto riguarda la luce, quindi l’energia elettrica, nel primo trimestre del 2025 rispetto all’ultimo trimestre del 2024, le famiglie pesaresi hanno subìto un aumento della spesa del 9% passando da una spesa annua di 519,60 euro a 568,22 euro, a fronte di un consumo medio stabile. Un dato che pone Pesaro e Urbino al vertice della classifica di tutte le province delle Marche, dove rispetto all’ultimo trimestre 2024 si registra un incremento complessivo della spesa del 7%.

Se si prende in considerazione invece il primo trimestre del 2024, in un anno si evidenzia una spesa praticamente stabile, ma a fronte di un calo dei consumi del 6%, come si registra anche nel resto della regione.

Poi il gas. Considerando sempre il mercato libero il portale web prende in considerazione anche le tariffe che riguardano le bollette del gas. Nella nostra provincia, nel primo trimestre del 2025 si registra una spesa di 1.114 euro quando nello stesso periodo dello scorso anno era stata di 999,14 euro. Un aumento di ben il 12%, considerando che i consumi sono rimasti più o meno stabili. In questo caso, la nostra provincia non detiene il record di aumenti, perché a far registrare la crescita di spesa più elevata di tutte le Marche è la provincia di Fermo, dove si riscontra un aumento percentuale del 20% (a fronte però di un aumento dei consumi dell’8% mentre nella nostra provincia sono rimasti gli stessi).

Nelle Marche l’aumento medio della spesa è stato invece del 12%, esattamente in linea con quanto accaduto nella nostra provincia. Come avviene con le tariffe del servizio elettrico, Segugio.it prende in considerazione anche la comparazione delle bollette del gas tra il primo trimestre 2025 e l’ultimo del 2024. In questo caso, le tariffe nella nostra provincia subiscono un calo del 2% a fronte però di un calo dei consumi del 7%. "In Italia si paga la bolletta energetica più alta d’Europa – dice Alessandro Pertoldi, presidente di Federconsumatori Pesaro Urbino - e famiglie sperimentano sempre più il dramma della povertà energetica. Per questo chiediamo allargare i criteri che definiscono la vulnerabilità di un soggetto e quindi il suo diritto a essere tutelato con prezzi calmierati, ma anche di ampliare la platea dei beneficiari dei bonus (energia, gas e idrico) innalzando le soglie Isee e prevedendo un tetto ancora più alto per le famiglie numerose. Chiediamo inoltre di fermare i distacchi per morosità incolpevole, garantendo rateizzazioni a lungo periodo e un fondo contro la povertà energetica".