Bologna e Pesaro si sfidano per un posto nei playoff: il Paladozza è pronto

Stasera una fra Bologna e Pesaro andrà in vacanza, mentre l’altra entrerà in modalità playoff. Alle 20.30 quando Cassina, Miniati e Attard alzeranno la prima palla a due, il Paladozza sarà già una bolgia. I tifosi biancorossi al seguito sono 217, ovvero tutti quelli che possono entrare nel settore ospiti dell’impianto felsineo, ma la Fortitudo ha lasciato la vendita aperta in tutti gli altri settori, per cui è facile che altri pesaresi siano seduti in tribuna, mescolati ai bolognesi. Il segnale di quanto la sfida sia sentita lo dice un episodio: quando ieri alle 13 la società ha aperto la lista delle prenotazioni, sono bastati cinque minuti per ‘bruciare’ 80 biglietti, il resto è stato acquistato comunque in un lasso di tempo brevissimo.

Quando si entra nella post-season gli americani drizzano le antenne, perché con queste partite sono cresciuti, i playoff li hanno inventati loro e Ahmad non fa eccezione, è elettrizzato: "Le partite da ‘dentro o fuori’ sono il sale della competizione, non vedo l’ora di scendere in campo. E ovviamente, spero che saremo noi a portare a casa la vittoria – dice il capo cannoniere dell’A2 -. E’ una partita molto sentita da entrambe le parti, e sarà una sfida anche molto fisica. Affrontiamo un’avversaria storica della Vuelle, quindi non può certo essere un match normale. Daremo tutto, pronti a regalare un’altra bella soddisfazione ai nostri tifosi, i quali senza dubbio non ci faranno mancare il loro sostegno".

Sull’altro fronte, coach Attilio Caja, uno che di queste partite se ne intende, spinge sul fattore emotivo: "È arrivato il momento delle partite senza un domani, a maggior ragione nel caso di questa gara che, in 40 minuti, metterà in palio l’accesso ai playoff. Sarà un match tra due squadre che, a livello tecnico, già si conoscono bene. Certo – sottolinea -, potranno esserci alcuni accorgimenti, ma noi conosciamo loro e loro conoscono noi. La differenza, in occasioni come questa, potrà farlo l’aspetto emotivo. È una gara secca che vale tanto, per cui saranno molto importanti il controllo dei nervi e delle emozioni. Noi dovremo dare il 100% e siamo pronti a farlo, lo vogliamo e lo dobbiamo fare, oltrechè per noi stessi, anche per un popolo ineguagliabile, che ci ha sempre seguito e supportato e per una società che, a sua volta, è sempre stata presente, attenta e puntuale per tutta la stagione". In questi giorni di riposo tra la fine della regular-season e la partita di stasera, la Fortitudo ha recuperato tutti i suoi acciaccati e sarà dunque al completo.

Per chi resta a casa, c’è la diretta streaming su Lnp Pass o sulle frequenze di Radio Incontro. La gara sarà riproposta poi in differita su Rossini TV (canale 80 del digitale terrestre nella regione Marche) domani alle 15 e alle 21.

Elisabetta Ferri