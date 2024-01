Bomba, arrivati gli artificieri

Sono arrivati gli artificieri, ieri mattina, in via Redipuglia, a Montelabbate, per visionare

il proiettile da mortaio trovato domenica scorsa nel pomeriggio, da una coppia che stava passeggiando nella zona. Gli artificieri dei carabinieri hanno verificato che si tratta appunto di un ordigno, sicuramente risalente alla seconda guerra mondiale, quasi sicuramente di fabbricazione tedesca, probabile residuo quindi della Linea Gotica.

Ora verrà allertato il Reggimento Genio ferrovieri per prelevare la bomba e farla brillare. La situazione, però, nella via di Montelabbate che è abbastanza isolata, resta quella che hanno lasciato

i carabinieri di Montecchio, mettendo il tutto in sicurezza, domenica scorsa: pochi metri quadrati transennati col nastro biancorosso, e la bomba seminterrata. Il tutto in attesa appunto che i militari del Genio la portino via.