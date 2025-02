’Bomba’ calcio: scritte contro il Comune

Due scritte contro l’amministrazione comunale sono comparse nella notte sui muri di via San Francesco. Una di queste è stata tracciata sul muro dell’ex convento francescano, sede del Palazzo Comunale, edificio del XIII secolo. A caratteri rossi, tendenti al granata – colore della squadra di calcio cittadina – qualcuno ha scritto: "Sindaco, a Fano solo Alma". L’altra, "Comune Boia", è apparsa di fronte all’ingresso della residenza comunale, su un palazzo che ospita anche gli uffici della Confesercenti. A notarle per primi, ieri mattina, sono stati i dipendenti comunali. L’allarme è scattato subito e il sindaco Luca Serfilippi ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e del Commissariato di Fano, che hanno verificato le immagini delle telecamere della zona. Serfilippi ha parlato di una "brutta sorpresa" e ha lanciato un appello al senso di responsabilità. "Mi auguro che chi le ha fatte si faccia avanti – ha detto – perché è un atto vile contro il Comune. La polizia sta indagando, ci sono telecamere. È chiaro il riferimento all’Alma Juve Fano e alle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi, ma se qualcuno pensa di farci cambiare idea con questi gesti, si sbaglia". Il sindaco ha poi fatto riferimento alla complessa situazione della squadra fanese, ribadendo che il Comune vanta ancora crediti per quasi 80mila euro e che "ci sono ancora persone che aspettano di essere pagate". "Abbiamo già attivato chi dovrà rimuovere le scritte. Prima, però, dovremo comunicare i materiali alla Sovrintendenza, essendo edifici storici. Nei prossimi giorni saranno cancellate". Nel pomeriggio, poi, è comparsa un’altra scritta, stavolta sui muri dello stadio Mancini. In nero, qualcuno ha vergato la frase: "Via il consorzio dal Mancini", un messaggio chiaro che si aggiunge al clima già teso. Sull’episodio sono intervenuti anche i Panthers Fano ‘77 e gli Ultras Fano, le due principali tifoserie organizzate, che hanno subito preso le distanze dalle scritte con un comunicato ufficiale: "Noi la nostra Fano la difendiamo, la onoriamo e mai siamo stati e saremo autori di tali nefandezze. Da sempre firmiamo i nostri pensieri, come il codice del movimento ultras prevede". Anche Samuele Mascarin, consigliere comunale di minoranza ed ex assessore, ha detto la sua: "Le scritte contro il sindaco e il Comune di Fano, hanno un sapore intimidatorio inaccettabile. Solidarietà per questo episodio preoccupante che, tuttavia, conferma che l’approccio rigoroso che sta mantenendo il Comune sul tema del futuro del calcio fanese è corretto". L’assessore allo sport, Alberto Santorelli, ha invece affidato il suo commento ai social, con una frase eloquente: "Se ci vedete indietreggiare è solo per prendere la rincorsa, mettetevi l’anima in pace".

Tiziana Petrelli