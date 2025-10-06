Bomba carta al Rally Legend. In carcere 18enne pesarese

di Antonella MarchionniLo hanno incastrato i droni di sorveglianza e ora un pesarese appena diciottenne rischia l’accusa di tentata strage al Rally Legend ed è finito in carcere a San Marino con accuse pesantissime: atti vandalici, lesioni personali e potrebbe rischiare anche un’accusa di tentata strage. È lui, secondo la gendarmeria del Titano, l’autore della bomba carta lanciata sabato tra la folla del Rally Legend, che ha provocato otto feriti lievi e momenti di panico tra gli oltre centomila spettatori. Una delle persone rimaste coinvolte avrebbe riportato lo sfondamento del timpano a causa della forte esplosione. Un anziano è stato trasportato in ospedale per accertamenti. In totale sarebbero quattro le persone finite al pronto soccorso.

Era in corso la 23esima edizione del famoso Rally. Lo scoppio ha terrorizzato il pubblico della prova speciale numero 4 "La Casa", all’altezza della postazione 78. In pochi minuti i feriti soccorsi e, grazie alle immagini dei droni di sorveglianza e ai video del pubblico, i gendarmi hanno potuto individuare il giovane e bloccarlo poco dopo. L’ordigno, una bomba carta artigianale, è esploso a poca distanza dal pubblico. Subito dopo i soccorsi, le forze di sicurezza sammarinesi hanno avviato una vasta operazione per individuare il responsabile. E non ci è voluto molto: grazie alle immagini dei droni di sorveglianza e alle segnalazioni del pubblico, la Gendarmeria ha seguito gli spostamenti del giovane che avrebbe anche tentato di allontanarsi. E così i gendarmi lo hanno individuato e arrestato.

Nel giro di pochi minuti sono state registrate una quindicina di richieste di intervento per ordine pubblico e otto per assistenza medica, tutte riconducibili allo stesso episodio. Il ragazzo, residente nel Comune di Pesaro, si trova ora nel carcere di San Marino, dove è stato interrogato dal commissario della legge (l’equivalente del pubblico ministero italiano). La prima accusa formalizzata è quella di atti vandalici e lesioni personali, ma la Procura del Titano potrebbe valutare se contestargli anche il reato di "disastro" o "tentata strage", ipotesi che cambierebbero radicalmente la sua situazione giudiziaria.

Secondo le indagini, non ci sarebbero moventi politici o ideologici: il gesto viene descritto come una bravata di tifoseria estrema, degenerata nel caos di una serata di festa. Un ruolo decisivo, nel raccogliere elementi che hanno fatto risalire al giovane pesarese, lo hanno giocato i droni messi a disposizione su indicazione della segreteria dello Sport del ministro Rossano Fabbri che in un’intervista all’Ansa ha espresso "un profondo ringraziamento e la piena solidarietà a tutte le forze dell’ordine sammarinesi per il lavoro instancabile e l’efficacia dimostrata".

In questi mesi di preparazione, continua Fabbri "abbiamo incrementato le misure di sicurezza e la dotazione tecnologica potenziata appunto con i droni, per un controllo del territorio più capillare e tempestivo, la gestione dell’ordine pubblico in un evento di queste proporzioni si conferma di anno in anno più complessa per la Repubblica. Il Rally Legend è un innegabile patrimonio per San Marino, un evento sportivo di caratura internazionale che porta lustro e un valore aggiunto al nostro Paese, come dimostrato dalla presenza di oltre centomila persone, tuttavia, questo valore non è e non sarà mai un assegno in bianco che giustifichi la compromissione dell’immagine e della sicurezza della Repubblica".