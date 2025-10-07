Bomba carta al rally. Scarcerato il 18enne

È stato scarcerato ieri mattina il 18enne residente nel comune di Pesaro, arrestato sabato a San Marino dopo il lancio di una bomba carta tra la folla durante il Rally Legend. Il giovane, che era stato fermato nella zona boschiva attorno alla prova speciale "La Casa", è stato ascoltato dal commissario della legge inquirente, il quale, dopo aver valutato le circostanze, non ha ravvisato i presupposti per mantenerlo in carcere. Resta però aperto un fascicolo investigativo nei suoi confronti: l’accusa è quella di aver utilizzato prodotti esplosivi in luogo pubblico in presenza di persone. Nei prossimi giorni il magistrato titolare del procedimento farà ulteriori valutazioni ai fini di un eventuale rinvio a giudizio. Il giovane non ha precedenti penali. Dopo il fermo è stato condotto negli uffici della Gendarmeria per gli accertamenti di rito, poi trasferito temporaneamente nel carcere di San Marino, dove ha trascorso due notti. La decisione di procedere al fermo è stata presa in base a tre elementi di discrezionalità: il fatto che non fosse residente nella Repubblica, quindi necessario verificarne l’identità; il numero delle persone soccorse dopo l’esplosione; e infine la flagranza di reato, confermata dalle immagini e dalle testimonianze raccolte.

Il ragazzo, infatti, si era allontanato a piedi nella zona boschiva, lungo il perimetro della strada, subito dopo il lancio della bomba carta. A incastrarlo sono stati i droni di sorveglianza e la descrizione fornita dal pubblico, che lo aveva visto fuggire. Anche grazie alla collaborazione dei presenti e ai filmati raccolti, la Gendarmeria lo ha rintracciato e arrestato in tempi rapidissimi. Otto i feriti, uno dei quali avrebbe riportato lo sfondamento del timpano e un anziano che è stato trasportato in ospedale; in totale erano state registrate una quindicina di richieste di intervento per ordine pubblico e otto per assistenza medica. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero moventi politici o ideologici: si tratterebbe di un gesto di tifoseria estrema. Ora il diciottenne non potrà rientrare nel territorio sammarinese, se non su convocazione delle autorità giudiziarie.