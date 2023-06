Bomba d’acqua, strade come fiumi Spunta un gommone in via Pisacane

di Tiziana Petrelli

Viabilità stradale spaccata in due ieri a Fano, per i forti acquazzoni che si sono abbattuti sulla città creando nuovi ‘torrenti’ da navigare. Come in via Pisacane, dove scantinati di abitazioni private ma soprattutto di attività economiche sono finiti nuovamente sott’acqua, tanto che Alberto Buoncompagni, titolare di FanoGomme, si è divertito a calare in strada un gommone con cui ha navigato la nazionale, tra l’ilarità dei colleghi.

"L’ho fatto nel massimo rispetto per la tragedia degli alluvionati della Romagna, solo per sensibilizzare l’amministrazione pubblica a risolvere l’annoso problema di via Pisacane, che crea disagio e danni economici a tanti - spiega al telefono, dopo che il video è diventato virale, attirando commenti positivi ma anche critiche –. In tanti l’hanno capito e mi sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà. Perché questo è il 15esimo allagamento che subisce FanoGomme da quando siamo qui ed è già il secondo quest’anno. Che tradotto significa decine di migliaia di euro di danni". Per tamponare un po’ la situazione, a sue spese "abbiamo costruito una sorta di diga - prosegue -, un dosso d’asfalto per evitare che l’acqua della strada raggiungesse il nostro magazzino. Ma anche oggi non è servito a niente. Già quando era sindaco Aguzzi, ci promisero che avrebbero fatto un intervento epocale per risolvere il problema. Ma a distanza di 15 anni ci troviamo sempre l’acqua fino al ginocchio".

Da quelle parti, ormai, sono preparati all’emergenza. Tant’è che ieri, prima ancora che la Polizia locale arrivasse a chiudere gli accessi a via Pisacane (sia dal quadrilatero di via Fragheto che da viale XII Settembre), il titolare di un’azienda di via Pisacane aveva messo uno dei camion in mezzo alla strada per evitare che le macchine transitassero rimanendo in panne. Eppure, proprio nei pressi dell’Agip un’auto è rimasta bloccata nel mezzo della strada.

Le criticità più gravi che la Polizia locale ha dovuto affrontare ieri con gli uomini e le donne della Protezione civile, si sono registrate proprio in via Pisacane, allagata e impraticabile, così come la stazione ferroviaria in cui è stato a lungo impossibile raggiungere i binari a causa del mezzo metro d’acqua che ha invaso il sottopasso di collegamento. "Dovevo prendere un treno e non c’era modo di andare ai binari - racconta Anna –. Il personale totalmente assente: biglietteria chiusa, stazione chiusa, c’era solo la signora dell’edicola….". Allagati e chiusi sia il sottopasso di via Papini sia del Vallato.

Ma anche al Lido si è riproposto il problema. "Piazzale Amendola si è allagata poiché sono in corso i lavori per l’ampliamento delle caditoie per la ricezione dell’acqua piovana - scrive l’amministrazione -. Non essendo stati ultimati ancora questi interventi, l’acqua non riesce a defluire velocemente nella vasca di raccolta impedendo alle pompe di svolgere la loro funzione". "Quei sottopassi però li avevamo prontamente chiusi - il commento del vicesindaco Fanesi, che alle prime avvisaglie ha attivato il Coc - ma qualcuno ci è passato ugualmente e così siamo dovuti intervenire per tirare fuori un paio di auto in panne".

Diversi disagi sono stati riportati negli edifici scolastici Corridoni, Grillo, Falcineto e Galizi dove i tecnici sono intervenuti per risolvere le criticità, tanto che oggi le lezioni si svolgeranno regolarmente. Una voragine si è aperta tra via Pisacane e via Veneto, proprio all’altezza della nuova rotatoria. Su Roncosambaccio e Montegiove sono diversi gli alberi caduti. In tutto i vigili del fuoco hanno effettuato circa 40 interventi per allagamenti vari. Intanto anche oggi è prevista l’allerta gialla.