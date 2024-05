Bombe carta sotto l’hotel vissino. La società condanna

Non è stata una scelta felice da parte della Vis quella di prenotare un albergo a due passi dallo stadio Tubaldi (Hotel Tonino) per il ritiro prepartita. La notte della vigilia è trascorsa insonne per colpa dei botti. Niente feste ma un’azione premeditata. Botti che due individui incappucciati (stando alle testimonianze dei giocatori) hanno sparato per tre ore sotto le camere dei giocatori. ‘Bombe carta lanciate a ripetizione (alle 2,30, 3,30, 4,30 e 5,15) che hanno compromesso il regolare riposo di squadra e staff prima di una partita così importante’, recita il comunicato vissino. ‘Un atto che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport che perseguiamo come Vis Pesaro’. Non risulta che le forze dell’ordine, pur avvertite, siano intervenute. L’episodio è stato anche argomento di sfottò durante il derby, peraltro preceduto da una coreografia molto bella.

Mister Stellone e giocatori a fine partita non hanno comunque voluto commentare l’accaduto, anche per non interpretarlo come alibi per una prestazione non certo brillante.

Nel conto dei derby con la Vis (questo era il numero 29) la Recanatese ora si porta avanti nelle vittorie (11 contro 10). Se la Vis vorrà salvarsi dovrà vincere sul campo e pareggiare il conto.