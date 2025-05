Bomber, il duello al capolinea. Casolla spicca in serie D

A fine campionato si apre subito la caccia al bomber, che è il sinonimo dell’attaccante che fa gol, merce rara anche tra i dilettanti. Nei nostri tornei però c’è sempre chi il gol lo ha in canna, vediamo tra soprese e conferme come è finita la classifica dei marcatori 2024-25 categoria per categoria.

SERIE D. Qui dove milita il Fossombrone (girone F) in cima alla speciale graduatoria si sono classificati quattro attaccanti con 15 gol a testa: Francesco Casolla (Fossombrone), Antonio Martiniello (Ancona), Pablo Ezequiel Banegas (L’Aquila) e Umberto Eusepi (Sambenedettese). 14 reti le reti Emmanuel Monday Nanapere (Castelfidardo).

ECCELLENZA. Al primo posto due calciatori con 13 reti a testa: Lorenzo Alessandroni (Osimana) e Lorenzo Grassi (Sangiustese). 12 reti: Giordano Bardeggia (Urbino). 11 reti Fabricio Lovotti (Tolentino), 9 reti: Ansumana Jallow (Montegranaro), Luca Cognini (Maceratese), Mauro Iori (Matelica) e Maurizio Peluso (Tolentino). Seguono 5 giocatori con 8 reti a testa.

PROMOZIONE. Qui nel girone (A) quello delle pesaresi, al primo posto con 17 reti c’è Giovanni Cordella della Jesina, dietro di lui con 16 reti Riccardo Pierandrei (Marina), al terzo posto con 12 marcature Filippo Pagliardini (Lunano), calciatore quasi sempre in doppia cifra, una garanzia!. 10 reti: Mattia Gaudenzi (Vismara), Nicola Mancini (Villa San Martino) e Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina).9 reti: Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia). PRIMA CATEGORIA. La classifica cannonieri dopo la conclusione del campionato. 19 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 15 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 14 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico).11 reti: Luca Braccioni (Peglio). 10 reti: Salvatore Saurro (San Costanzo) e Mattia Pagnini (Pantano calcio). 9 reti: William Cecchini (Maior), Cristian Ciacci (Csi Delfino), Bernardino Paoli (Peglio), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo) e Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo). 8 reti: Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Alex Bruscia e Luca Palazzi (Mercatellese). 7 reti: Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Matteo Agostini (Csi Delfino), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano) e Simone Smacchia (V.Apecchio). Seguono con 6 reti a testa 13 calciatori.

Amedeo Pisciolini