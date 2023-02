Bonaccini-Schlein: ecco i candidati locali

Per quanto riguarda il congresso nazionale, nelle ultime ore sono state ufficializzate le liste di candidati all’assemblea del partito. Nove nomi per Stefano Bonaccini e altrettanti per Elly Schlein, con riferimento al Collegio Marche 1 (province di Pesaro-Urbino e Ancona). Ci sono anche due assessori pesaresi: il vicesindaco Daniele Vimini (che pare abbia preso il posto inizialmente assegnato ad Andrea Biancani) e Camilla Murgia. Ecco dunque i nomi a sostegno di Bonaccini: Daniele Vimini, Monica Scaramucci, Maurizio Mangialardi, Micaela Vitri, Simone Pugnaloni, Fabia Buglioni, Mirco Brega, Donatella Paganelli e Tommaso Della Dora. E poi i nove nomi della Schlein: Dario Romano, Erica Magi, Massimo Montesi, Raissa Mammoli, Davide Giuliani, Camilla Murgia, Giacomo Mosca, Mara Ippoliti e Filippo Sorcinelli.