Bonaccini-Schlein: il Pd al voto in 60 seggi

Con l’appello ad andare a votare, di Rosetta Fulvi, segretaria provinciale Pd, ed Enrico Nicolelli ieri è iniziata la conferenza stampa di presentazione delle primarie del Partito Democratico che si svolgeranno domani, con apertura ad orario continuato, dalle ore 9 alle ore 20 nei 12 seggi di Pesaro; dalle ore 8 alle 20 nei 7 seggi di Fano. Per ulteriori informazioni riguardo gli orari e gli indirizzi di apertura dei restanti 38 seggi presenti in tutti i Comuni rimandiamo a pagina 10 di questa edizione e nell’articolo di fianco.

"Siamo l’unico partito in Italia che ha una tale capacità di confronto interno, una struttura democratica notevole – ha esordito Fulvi – è l’unico che si sottopone alle primarie, ai congressi ed è in grado di organizzare una elezione gestendo 60 seggi su base provinciale e mettere in campo 200 volontari. Sessanta seggi garantiscono una presenza capillare sul territorio che può essere, così, oggettivamente coinvolto. E’ una caratteristica forte del Pd: ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa importante mobilitazione democratica". Ieri in sala rossa c’erano i segretari delle Unioni Comunali del Pd di Fano, Pesaro e Urbino, i rappresentanti dei candidati alla segreteria nazionale, Stefano Bonaccini e Elly Schlein – nomi emersi dalla votazione avvenuta nei circoli e che in provincia ha coinvolto 860 tesserati – mentre per la segreteria regionale sono intervenute la candidata alla segreteria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi e Timoteo Tiberi per l’altra candidata, Michela Bellomaria. A sostegno della mozione di Bonaccini è intervenuto Daniele Vimini: "La prospettiva offerta da Bonaccini è quella più aderente non solo al Pd che serve all’Italia, ma anche al nostro territorio. Il lavoro e l’ambiente non sono declinati, nel programma, solo in modo identitario o ideologico, ma coniugati con la sostenibilità. Il modello che rappresenta dal punto di vista politico, ma anche amministrativo, Bonaccini in Emilia Romagna, non è un ambientalismo sbandierato, ma è concreto. Così come il tema del lavoro corrisponde a politiche messe in campo perché diritti del lavoratore, opportunità e formazione vadano di pari passo con lo sviluppo delle imprese". La mozione Schlein è stata presentata da Davide Giuliani che ha sottolineato principi e stile: "Collaborazione, partecipazione, giustizia sociale, giustizia ambientale e lotta alla precarietà sono i valori cardine della mozione Schlein. Basta con divisioni interne, correnti, ma valorizzare le nuove energie e tutte le persone che si sono impegnate in questo congresso perché si identificano con i valori fondanti".