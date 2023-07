Bonaccini, Zingaretti e (forse) la Schlein, primi nomi per la Festa Pd

Come l’anno scorso sarà il Campo di Marte a Baia Flaminia ad ospitare da giovedì prossimo 20 luglio a domenica 23 la Festa del Pd. Il sindaco Matteo Ricci ha invitato anche la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein alla kermesse di un partito troppe volte sconfitto elettoralmente nelle Marche. Una partecipazione che ancora non è stata confermata ma non fermerà sicuramente il taglio del nastro alla presenza del segretario comunale Giampiero Bellucci, della segretaria provinciale Rosetta Fulvi e di quella regionale Chantal Bomprezzi che è previsto alle ore 19 del 20 luglio. Il programma è ancora da definire ma viene data per sicura la presenza di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, per l’incontro sulla politica dei territori. Ma soprattutto va sottolineato per venerdì 21 alle 20.30 il confronto politico su "L’Italia dopo un anno di governo Meloni", tra Nicola Zingaretti, senatore del Pd, e Stefano Patuelli, ex ministro e ora senatore di M5S. Non c’è solo il tema Meloni a prendere il sopravvento nella festa del Pd. Ma anche l’opposizione al governo regionale di Acquaroli che non è mai apparsa come scelta prioritaria del Pd pesarese in particolare e nemmeno nel diviso Pd marchigiano. Soprattutto le scelte alternative del Pd sulla sanità pubblica e sulle politiche ambientali saranno i principali temi affrontati con la partecipazione dell’incontro con Bonaccini ed il sindaco di Cantiano Davide Piccini. Oppure le soluzioni del tema "Quale Sanità per l’Italia" con Andrea Crisanti, senatore Pd; Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, la segretaria provinciale Rosetta Fulvi e l’ex presidente della Regione Luca Ceriscioli.

"Una Festa che continua la sua missione di riportare il dibattito politico – afferma Giampiero Bellucci – e il Pd in mezzo alla gente. L’ascolto fa parte dell’anima del Partito Democratico e le Feste dell’Unità, da sempre, sono uno strumento immancabile per ascoltare la voce dei cittadini e affrontare i problemi".