Bonacorsi tuona: "Gli alberelli piantati dagli alunni? Eccoli qua, sono tutti morti"

"Nel novembre 2022, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, nel parcheggio del cimitero di Mondolfo sono state messe a dimora una serie di piantine di quercia, con il coinvolgimento degli alunni di seconda e terza della scuola elementare ’Moretti’, ma oggi quegli alberelli sono tutti ‘morti’, nessuno ha attecchito". Lo evidenzia il capogruppo di minoranza consiliare, Anteo Bonacorsi (in foto), che aggiunge: "A distanza di poco più di un anno da quella cerimonia, resa possibile dalla collaborazione fra scuola, assessorato all’ambiente e Archeoclub, a cui parteciparono bambini, genitori, insegnanti, la dirigente scolastica e l’assessore alle politiche ambientali, siamo di fronte a uno spettacolo desolante. Nessuna di quelle piantine diventerà grande, tanto meno una quercia secolare".

Il leader di opposizione incalza: "E’ l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che ‘consuma’ gli eventi, ma poi non è in grado di curare e mantenere nel tempo quello che realizza. Un’amministrazione che ha bisogno di apparire, ma è vuota di valori e di relazioni personali, ed è proprio questo il messaggio che le istituzioni rischiano di far passare alla gioventù. Non voglio fare di tutta un’erba un fascio, ma l’esempio che viene dato da questa storia è purtroppo simbolico: un evento da mettere sui social per un giorno, ma poi non si pensa che le piante così come la crescita delle bambine e dei bambini deve essere curata, seguita e annaffiata con dedizione tutti i giorni". Bonacorsi conclude: "Cosa possono pensare le bambine e i bambini che piantarono con orgoglio quei piccoli alberelli e che ora andando a far visita insieme ai genitori al cimitero li vedono senza vita?"

s.fr.