Bonafede recordman dei volontari della pro loco

La sua officina da elettrauto é stata per decenni il ‘secondo ufficio’ della Pro Loco e ora che é in pensione continua a impegnarsi per l’associazione come il primo giorno. E’ un autentico recordman delle Pro Loco marchigiane e, probabilmente, di tutta Italia, Lorenzo Bonafede, classe 1940, di San Lorenzo in Campo, che da 10 lustri consecutivi fa parte del direttivo dell’associazione di promozione turistica del suo paese e che per 16 anni, dal 2004 al 2020, è stato anche membro, prima del consiglio provinciale e poi di quello regionale dell’Unpli (l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), ricoprendo in entrambi gli organismi il ruolo di vicepresidente.

Quando fu eletto come componente del direttivo della Pro Loco laurentina, Bonafede era un giovane marito e papà, nonché elettrauto, di 34 anni e da quel momento l’amore per il suo paese l’ha portato a impegnarsi giorno dopo giorno per organizzare iniziative che potessero far puntare i riflettori su San Lorenzo e sulle sue bellezze storiche e naturalistiche, e lui, Lorenzo, oltre a partecipare alle riunioni del direttivo fornendo il suo contributo di idee, è stato sempre anche il primo, e lo è tutt’oggi, a ‘sporcarsi le mani’ quando cera e c’é da lavorare per allestire la location di un evento o rendere più attraente un sito di valenza turistica. Insomma, cinquant’anni d’impegno, più gli altri che lo aspettano, che hanno mostrato e continueranno a mostrare la cifra di un uomo che si è speso per il proprio paese, sempre per fare il meglio e, sempre, gratuitamente. Aspetti che il sindaco Davide Dellonti ha voluto rimarcare, insieme al suo consiglio comunale, all’attuale presidente della Pro Loco Silverio Caldarigi, al parroco don Luca e ai rappresentanti delle altre associazioni di volontariato del paese con una piccola cerimonia a sorpresa tenutasi in sala consiliare. Prima di consegnare a Bonafede una targa, il primo cittadino Dellonti ha detto: "Grazie Lorenzo, per i tuoi insegnamenti e per la tua instancabile opera sia nell’organizzazione degli eventi, che nella gestione dei musei, del teatro e delle visite all’Abbazia. Grazie, perché sei sempre stato una persona che se 5 minuti prima era a sistemare un gazebo o ad aggiustare un quadro elettrico, era pronta poi anche a salire sul palco a fare il suo discorso e salutare il pubblico, per poi tornare magari fra i fornelli o a pulire i tavoli. Uno che ha sempre guardato alla sostanza".

Sandro Franceschetti