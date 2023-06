Bonci: "Per l’ospedale ho fatto di tutto"

La sanità è argomento spinoso e si presta a lasciare strascichi da un’amministrazione all’altra. All’ex sindaco Gabriele Bonci (foto) non sono piaciuti alcuni accenni che il suo successore, Massimo Berloni, gli ha rivolto in una replica al Comitato pro ospedale. Scrive Bonci, tra l’altro: "Come noto, da quando ho finito il mandato evito di occuparmi pubblicamente di politica, ma non posso non replicare quando vengo chiamato in causa. Il 2 giugno sul Carlino è uscito un intervento del sindaco in tema di sanità. Leggo: “i servizi sono progressivamente diminuiti dal 2016 al 2021“, ovvero sotto la mia amministrazione. Vorrei sapere quali e quanti sono questi servizi che sarebbero diminuiti, visto che a me non risulta. Avrò avuto mille difetti e mille lacune, ma da questo punto di vista l’impegno mio e del Comitato pro ospedale è stato massimo, e ho la presunzione di pensare che i servizi sarebbero davvero diminuiti senza questo impegno assiduo e incessante. Leggo che avrei tenuto “un atteggiamento caratterizzato dalla totale assenza di rapporti, se non addirittura da una latente contrapposizione polemica con l’amministrazione regionale“. È vero che ho tempestato la Regione di richieste, ma cosa avrei dovuto fare? Complimentarmi per averci chiuso l’ospedale o lottare per chiederne la riapertura? Che poi in realtà, col Direttore di Area Vasta, dottor Magnoni, avevo un rapporto assolutamente sereno, costruttivo e trasparente, pubblicamente riconosciuto dallo stesso Direttore. Col Comitato abbiamo fatto decine di sopralluoghi per toccare con mano la situazione; centinaia di telefonate per cercare di risolvere i problemi. È solo grazie alla nostra posizione intransigente se l’ospedale è rimasto interamente pubblico, chiuso alla privatizzazione".

a. bia.