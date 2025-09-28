"Bonelli-Fratoianni. Comizio finale dentro il seggio"

Un comizio nella sede di due seggi. E’ l’ultima polemica della campagna elettorale e si riferisce all’incontro di venerdì organizzato da Alleanza Verdi Sinistra con i leader nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. C’era anche Matteo Ricci, che proprio lì ha chiuso il suo tour dopo essere arrivato in treno da San Benedetto. Il comizio era previsto in piazza Europa, a Baia Flaminia, ma il maltempo ha imposto un cambio di sede e sono stati scelti i locali della circoscrizione. A sollevare il caso è stata Giulia Marchionni, candidata nella lista ‘Marchigiani per Acquaroli’: "Alla fine hanno tenuto l’incontro dentro la sede dei seggi elettoriali numero 3 e 50. Da lunedì gli uffici comunali avevano deciso che nessuno avrebbe potuto accedere alla sala perché era in corso l’allestimento. Gli stessi uffici comunali ieri sera (venerdì, ndr), contattati per capire come mai si stava svolgendo un comizio elettorale lì dentro mi hanno informato del fatto che nessuno aveva autorizzato quella manifestazione.

Dal racconto che mi hanno fatto alcune persone presenti sembra che due ex dipendenti comunali siano arrivati con le chiavi per aprire la sala. Stamattina (ieri, ndr) ho chiamato gli uffici, i quali mi hanno confermato che a seguito della segnalazione hanno allertato la polizia locale che ha avviato le indagini per verificare eventuali responsabilità e contemporaneamente hanno contattato l’ufficio tecnico per cambiare le serrature delle porte. Sempre gli uffici tecnici, hanno tolto ogni riferimento partitico e politico dal seggio".

Insomma, succede di tutto fino all’ultimo in una città che vive in maniera particolare le elezioni regionali nelle quali il suo ex sindaco è protagonista. Sono 80.783 gli aventi diritto al voto a Pesaro ed è chiaro che il risultato qui sarà moto significativo, in un senso o nell’altro. Non è un caso che lo scontro tra i candidati a in città sia particolarmente aspra su entrambi i fronti. Sarà una battaglia all’ultima preferenza.