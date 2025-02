Bonifica dell’amianto. Ex fabbrica Carloni, sono iniziati i lavori

Dopo anni di attesa e di battaglie da parte dei cittadini di Muraglia, sono partite le operazioni di bonifica dell’amianto dalla copertura dell’ex fabbrica Carloni. Lunedì scorso, la ditta incaricata, la Seta Srls, ha iniziato a operare nello stabile di via Compagni, dopo che a dicembre era stata ottenuta la revoca del sequestro preventivo dell’ex mobilificio, misura condizionata esclusivamente alla realizzazione delle attività di bonifica. I lavori dovrebbero durare circa 30 giorni. "Un risultato importante per la tutela della salute dei lavoratori e dei residenti", commentano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente, Maria Rosa Conti.

L’attività di smaltimento dei mezzi contaminati e delle coperture di eternit, prevede una prima fase in corso all’interno dello stabile e una seconda fase, durante la quale la ditta specializzata provvederà all’incapsulamento del materiale contenente amianto e alla rimozione. "Il tutto – aggiunge il Comune – seguendo le indicazioni fornite dal Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) che nei giorni scorsi ha eseguito i sopralluoghi e ha valutato il piano di sicurezza dell’azienda che sta realizzando l’intervento. L’Ast ha fornito alla ditta incaricata le indicazioni da osservare; la ditta le sta rispettando come confermano i controlli che la stessa Ast sta eseguendo ed eseguirà con costanza".

Vicino alla ex fabbrica Carloni sono presenti diverse abitazioni, oltre che il campo da calcio del Muraglia. Sulle operazioni di bonifica qualche timore tra i residenti c’è, mentre qualcuno è ignaro sulla partenza dei lavori, visto che a parte i cartelli di avviso apposti nel cancello della ex fabbrica e vicino al campo da calcio, che avvisano i cittadini interessati di tenere chiuse le finestre di affaccio sul cantiere e di non stendere la biancheria nei terrazzi durante l’orario in cui si tengono le operazioni di bonifica (dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30), nel resto del quartiere non ci sono altri avvisi.

A parlare di questo caso anche Gianni Lannes, giornalista d’inchiesta che si occupa di ambiente: "Sono stato nella zona e mi chiedo se lastre fatiscenti di eternit sui capannoni sono state preventivamente trattate con isolanti oppure in alternativa incapsulate per ridurre il rischio di potenziale contaminazione e tutelare così la salute dei cittadini". Biancani e Conti rassicurano: "Non ci sono problemi, né comportamenti particolari che i residenti devono obbligatoriamente seguire. Se dovessero rendersi necessari, seguiranno delle comunicazioni ufficiali del Comune e di Ast".

Alice Muri