Bonifica dell’amianto. Ex fabbrica Carloni, lavori sì ma con ritardo

Dovevano terminare in trenta giorni i lavori di bonifica dell’amianto dalla copertura della ex fabbrica Carloni a Muraglia, iniziati il 10 febbraio scorso, ma a causa di alcuni imprevisti i tempi si stanno allungando. Non vedendo la fine lavori nello stabile di via Compagni (che aveva ottenuto la revoca del sequestro preventivo per permettere le esclusive operazioni bonifica), qualche residente ha iniziato a preoccuparsi, visto che questo intervento è stato per anni al centro di una battaglia del quartiere e dalle associazioni. A tornare sul posto anche Gianni Lannes, giornalista d’inchiesta che da anni si occupa di ambiente: "Ad oggi l’eternit, deteriorato e disgregato, quindi friabile in gran parte sovrasta ancora l’opificio – dice –. Col crisotilo non si scherza perché mette a rischio la vita umana". A spiegare la situazione, il sindaco Andrea Biancani: "A fine mese la ditta incaricata terminerà i lavori – dice il primo cittadino –. Stanno durando un po’ di più del previsto ma domani (oggi, ndr) arriverà una piattaforma che permetterà di lavorare nell’ultima parte dei capannoni interessati, quella più vicino al campo sportivo. Come avevamo spiegato già all’inizio dell’intervento, la polizia municipale è incaricata di aprire e chiudere i cancelli per permettere alla ditta di lavorare, molte di queste operazioni si sono svolte all’interno dello stabile e l’Ast sta monitorando costantemente la situazione".

Ad intervenire anche Elisabetta Sacchi, presidente dell’associazione Ona (Osservatorio nazionale amianto). "Purtroppo i lavori stanno andando un po’ a rilento – dice – anche a causa della pioggia della scorsa settimana che si è aggiunta ad altri inconvenienti. Domani (oggi, ndr) dovrebbero tornare a lavorare a regime per terminare a breve le operazioni. Al momento sono quasi al termine dei lavori di rimozione nel capannone più grande. Importante anche sottolineare che Ast sta facendo i controlli quasi tutti i giorni per monitorare la situazione".

Sacchi annuncia altri lavori di smaltimento amianto nel quartiere: "Stanno per iniziare i lavori anche alla Casa del popolo di Muraglia – dice –. Un caso che come associazione avevamo segnalato lo scorso anno e sembra che anche qui si possa risolvere al più presto. Le bonifiche dell’amianto sono fondamentali per prevenire i danni alla salute e all’ambiente ed è importante acquisire maggiore consapevolezza sul tema. I cittadini però devono essere aiutati anche dalle istituzioni, come Comune e Regione, attraverso bandi che possano incentivare lo smaltimento dell’amianto".

Alice Muri