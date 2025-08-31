Bonifico di 650mila euro per salvare la stagione. Versano in due: la società di Valli e Valentini

Una notizia che era rimasta dietro le quinte, è stata resa pubblica e sdoganata dallo stesso Alessandro Dalla Salda durante la presentazione della campagna abbonamenti. E cioè che senza l’intervento di un paio di famiglie la Vuelle non sarebbe riuscita ad iscriversi al campionato. Per essere più chiari, è stato fatto un bonifico di 650 mila euro per rimettere in sesto il bilancio e quindi poter iscrivere la squadra. Altrimenti si chiudeva con la pallacanestro. Per la cronaca, 500mila euro li ha tirati fuori la società del presidente Andrea Valli (foto) e cioè la Str Automotive ed altri 150mila euro li avrebbe messi sul tavolo il nuovo membro del Cda, Oriano Valentini. Una storia che la dice lunga sulla fase che sta attraversando la società biancorossa. E la dice anche lunga sulle difficoltà che si stanno incontrando nella costruzione della squadra del prossimo anno.

Cinciarini prima di firmare per Brindisi, con il contratto già in mano, avrebbe chiamato Dalla Salda chiedendo di pareggiare l’offerta, ma la risposta è stata negativa. Che i problemi ci siano, e non di poco conto, se ne sta rendendo conto anche il nuovo amministratore delegato.

Uno degli ultimi episodi emersi nei giorni scorsi riguarda il problema delle amichevoli, perché lo staff tecnico aveva chiesto di rinunciare all’incontro del 5 settembre con la Reyer Venezia e cioè con una squadra di prima fascia del campionato di serie A: andare a Venezia con alcuni ragazzini per completare il roster non era il massimo. Ma Dalla Salda non ha preso in considerazione l’idea dicendo che, anche per questioni d’immagine e di serietà, ormai la Vuelle non poteva più tirarsi indietro. Lo staff tecnico ha alzato le mani. Ed ha alzato bandiera bianca anche sulla questione del secondo straniero perché la società - l’ha detto ormai chiaramente - vuole un play guardia come secondo Usa e non un pivot sotto i tabelloni. Situazione non facile, anche perché si va a far la spesa con il portafoglio senza il becco di un quattrino.

m. g.