"Bonus e cantieri, la bolla rischia di scoppiare"

Un pieno di cantieri. Circa 700 in tutta la provincia. Tutto un fiorire di grù, anche se molti appalti camminano a rilento per non dire che sono quasi fermi. Una macchina, quella di bonus, a partire dal 110%, che ha messo in moto non solo l’industria del mattone, ma tutta una intera filiera: idraulici, elettricisti, settore del mobile e via dicendo. Una specie di bengodi a guardarla da fuori. Ma è tutto oro quello che luccica? No perché la bolla rischia di scoppiare. "Se a fine di marzo quando dovranno essere smaltiti tutti i crediti accumulati nel 2022 e non ci si riuscirà, si rischierà una vera e propria strage di imprese per mancanza di liquidità", dice Marco Rossi, fanese, presidente del settore costruzioni regionali della Cna. E ieri mattina nella sala della Provincia quando Rossi ha preso la parola per affrontare gli argomenti che riguardano questo settore, s’è anche emozionato "perché si rischia una catastrofe sociale se non intervengono nella cessione dei crediti gli enti pubblici ed anche le imprese private, oppure direttamente lo Stato". Perché l’altra faccia del settore dell’edilizia è emersa durante un convegno abbastanza partecipato – anche giovani in sala –: erano presenti sindaci, tre consiglieri regionali e imprenditori del settore.

E’ emerso un quadro poco rassicurante anche perché stanno nascendo contenziosi "e molti cantieri vanno a rilento – continua Rossi – non tanto per una questione legata alla mancanza di materiali perché i prezzi stanno calando, quanto perché manca la liquidità".

Rossi, ma diverse aziende che operano nel settore dell’edilizia hanno raddoppiato i fatturati. Come lo spiega questo fatto?

"E’ vero che in tanti hanno raddoppiato i fatturati, ma poi i soldi che hai fatturato e sui quali paghi anche le tasse devono anche rientrare. E questo è il problema che ci stiamo trovando di fronte. E sa cosa le dico? Che ogni impresa in questo momento ha il suo morto in casa. La situazione è bruttissima". Quando nella sala della Provincia è arrivata la notizia che lo Stato vorrebbe mettere dei paletti agli enti pubblici che vogliono comprare di crediti che hanno in pancia le banche, è calato il silenzio. Ma perché la macchina si è bloccata? "Tutto è nato con i bonus facciata dove un lavoro da un milione di euro alla fine arriva a 10 per cui lo Stato ha iniziato a mettere paletti su paletti e sul settore ha acceso i fari anche l’agenzia delle Entrate". Uno dei dati emersi è questo: il 95% delle imprese edili nazionali ha un fatturato sotto i 10 milioni di euro e 50 dipendenti. Una polvere di stelle... cadenti. E il problema della dimensione è emerso "tanto che in Francia – dice Rossi – una quota degli appalti pubblici viene riservata alle piccole imprese proprio per farle crescere". In sala ad ascoltare anche Cesare Brandi presidente dell’Ance di Confindustria che ha posto sul tavolo l’unità della categoria al fine di avere una voce comune. "Anche se sembra una battuta, ma non lo è – conclude Rossi – qui si rischia la guerra civile perché la gente è esasperata".

m.g.