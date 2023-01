Il Comune di Sant’Ippolito ha emanato un avviso pubblico per l’erogazione di bonus e rimborsi alle attività economiche tenute al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per il 2022. Gli interessati devono presentare domanda in municipio entro il 30 gennaio, o mediante e-mail, via Pec, oppure attraverso consegna a mano al protocollo. Il bonus potrà raggiungere il 50% del canone, fino ad un importo massimo di 500 euro. Nel caso in cui i bonus da erogare risultassero superiori all’importo stanziato in bilancio, questi saranno decurtati in proporzione.