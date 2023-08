Bonus fino a 250 euro a famiglia a Pergola: Bollette dell'Acqua

Bonus sulla bolletta dell’acqua da 100 a 250 euro per le famiglie a basso reddito residenti a Pergola. Lo ha stabilito il Comune, proseguendo nell’impegno di sostenere i nuclei in stato di bisogno. Le domande vanno inoltrate entro il 31 agosto, tramite apposito modulo scaricabile sul sito web del Comune, e inviate via e-mail, o consegnate a mano, all’ufficio protocollo. Per le famiglie fino a 4 componenti, il bonus è stabilito in 150 euro per quelle con un reddito Isee sino a 7.500 euro e di 100 euro per quelle da 7.500 a 9.000. Per le famiglie con 5 o più componenti, invece, il bonus è di 250 euro per quelle con un reddito Isee fino ai 12mila euro, e di 200 per quelle dai 12 ai 14mila euro. Il bonus sarà applicato direttamente in bolletta e la graduatoria redatta in base all’ordine crescente Isee degli aventi diritto. Info: 0721.7373271