Pesaro, 12 agosto 2020 - E’ consigliere regionale ma anche albergatore a Torrette di Fano. L’imponibile della sua dichiarazione dei redditi supera i 100mila euro. Boris Rapa, 48 anni, della lista Uniti per le Marche con Ceriscioli presidente e ora di nuovo candidato alla Regione col Psi per il centrosinistra, ha chiesto e ottenuto due mesi fa 6000 euro di contributo regionale a fondo perduto per il suo hotel stagionale, il Casa Dei di Torrette di Fano.

Signor Rapa, aveva proprio bisogno di quei soldi pubblici a fondo perduto? A marzo, aprile e per buona parte di maggio il suo albergo è generalmente aperto o chiuso?

"Chiuso, ma che c’entra? C’erano 10,5 milioni di euro per tutti e io li ho chiesti. Non ho voluto invece il bonus di 600 euro per le partite Iva. Potevo farlo, ma ho rinunciato".

Perché?

"Per etica".

Come ha speso i 6000 euro regionali?

"Non so nemmeno se sono arrivati, ma comunque il 30 per cento andranno per comprare i prodotti igienizzanti anti covid, tipo saponi, plexiglass, salviette e il resto per l’hotel".

La norma dice: "..sostegno pubblico per il mancato guadagno a causa della sospensione obbligatoria dell’attività".

"Io non ho avuto sospensioni, ma in questo momento avrò il 60 per cento in meno di clientela. Non credo che a fine anno faremo pari. Servono per coprire le spese".

Ha preso altri bonus dalla Regione Marche?

"Quando?"

Ora, un anno fa, ieri...

"Le dico che ho scelto di non prenderli anche se avrei potuto in alcuni casi. Come ad esempio per la riqualificazione degli alberghi. Due anni fa ero tentato ma quando ho visto che la graduatoria era ad esaurimento dei fondi, ho rinunciato per opportunità. Non me la sono sentita".

Ora potrebbe rinunciare per opportunità ai 6000 euro che ha avuto?

"No, perché io guadagno come consigliere regionale ma ho anche una mia attività a cui pensare".

Posso chiederle qual è il suo stipendio da consigliere regionale?

"Adesso non ricordo bene".

Non sa quanto percepisce a fine mese?

"Vado a memoria, credo sui 4.400 euro netti ma non è stato sempre così. Per i primi tre anni di legislatura, avendo un altro stipendio, mi avevano dimezzato l’indennità. Da due anni a questa parte invece è cambiata la legge e mi spetta l’indennità piena".

Vanno aggiunti i rimborsi spesa, però...

"No, sono già compresi. Nel mio caso, visto che sono residente a Mondolfo, il rimborso è di 900 euro mensile sottoforma di diaria per i costi del viaggio fino ad Ancona".

Ha avuto questo rimborso chilometrico anche per i mesi del lockdown?

"Sì, e non sono andato certo ad Ancona. Ma non per colpa mia. Per forza di cose".

Come è possibile essere pagati per viaggi fantasma?

"Sono rimborsi forfettizzati e la ragioneria li mette in busta paga senza che il consigliere ne faccia richiesta o dimostri di averne diritto".

Non vengono pagati in base alle presenze certificate?

"Sì, e per questo credo che ci abbiano considerato presenti seppur assenti".

Tutti i consiglieri regionali hanno avuto il rimborso chilometrico durante i tre mesi del lockdown?

"Certo, tutti. Non sono l’unico sicuramente. Così mi è stato detto, anche se non ho controllato la loro busta paga".