"Bonus, serve la proroga". Grido d’allarme della Cna

Rischia la fine della rana della favola di Fedro, il settore dell’edilizia: gonfia, gonfia che alla fine scoppia. Perché questo è il pericolo che sta attraversando tutto il comparto del mattone con il problema del 110 per cento e vari bonus. A lanciare l’allarme nella nostra provincia dove ci sono seicento cantieri interessati al problema, è la Cna provinciale attraverso il presidente regionale Marco Rossi, fanese, che è anche titolare di una impresa che opera nel settore delle ristrutturazioni edilizie. Perché i cantieri interessati dai bonus devono chiudere entro la fine dell’anno "ma noi speriamo che venga concessa una proroga perché nelle attuali condizioni il problema è serio sia per le imprese che anche per gli stessi condomini interessati", dice Rossi. Questo perché il 110% scende al 70% per i cantieri che non sono terminati "e tante famiglie non sono in grado di accollarsi quel 30 per cento della spese rimanenti. Insomma si rischia che i cantieri restano bloccati ed allo stesso tempo che si possano aprire contenziosi tra le stesse imprese, i condomini e l’agenzia delle entrate. Anche perché c’è un altro problema – continua Rossi – che molti imprenditori non riescono a cedere i crediti alle banche e quindi rischiano una crisi di liquidità".

Nello specifico la Cna fa notare

"che qualora la proroga preveda una percentuale di avanzamento lavori pari al 60% oltre il 50 per cento dei cantieri avviati non sarà nelle condizioni di concludere gli interventi. E si sta parlando di oltre 300 cantieri nella sola provincia".

Va detto che il grosso degli interventi partiti con il bonus 110% riguarda soprattutto Pesaro e Fano. E comunque la cifra, sul totale del patrimonio edilizio provinciale, è pari a circa 3 per cento del totale. Continua Rossi: "Molti sono in ritardo nei lavori e non riusciranno a chiudere i cantieri entro il 31 dicembre. Ritardi che non sono imputabili a inadempienze dei proprietari o delle imprese edili, ma a problemi oggettivi come il blocco dei crediti, la difficoltà a reperire materiali da costruzione o alle condizioni meteo degli ultimi mesi". Casi rari quelli legati al caldo, ma sono state anche richieste ore di cassa integrazione per le difficoltà di lavorare ore sotto il sole a picco.

Sul tavolo c’è la cessione dei crediti perchè le banche non accettano più i tempi in scadenza dei lavori, ma anche gli alti costi dei materiali legati all’edilizia, tanto che Rossi aggiunge quell’altro particolare che trasforma questa vicenda proprio nella favola della rana di Fedro: "I costi di ristrutturazione anche non legati al bonus sono ora pari o superiori al valore dell’immobile. Per cui tante persone, anche capienti, in questo momento rinviano i lavori all’interno delle abitazioni se proprio non sono obbligati. Circa il 50% dei progetti vanno a finire nel cassetto perché la gente attende che ci sia un calo delle materie prime. Tutte situazioni che si stanno traducendo – continua Rossi – già in un calo delle opere lavorate che è intorno all’otto per cento".

Un problema che riguarda molte centinaia di lavoratori del settore – il 40% è straniero – e che sta mettendo in pre allarme i sindacati perché nessuno riesce a stimare quanto sia profondo questo rinculo che si avrà a fine anno con il blocco del bonus 110 per cento.

m.g.