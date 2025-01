Bonvin all’ultimo assalto: Montegiorgio ko

1

MONTEGIORGIO

0

(3-4-1-2): Febbo, Greco, Panichelli, Ciaramitaro (22’ st Berrettoni), Gobbi, Susic (31’ st Voinea), Ciucci (26’ st Marcaccio), Merzoug (3’ st Bonvin), Becker, Giovannini, Chornopyshchuk (53’ st Ciccalè). All. Buratti.

MONTEGIORGIO (4-4-2): Battistelli, Tarulli, Sako, Misin, Frinconi, Del Gobbo (34’ st Verdecchia), Cesca, Milozzi A., Milozzi M. (34’ st Vignaroli), Minella (31’ st Ribichini), Paolini (28’ st Tracanna). All. Silenzi.

Arbitro: Falgiani di Ascoli.

Rete: 50’ st Bonvin.

All’ultimo assalto decide Bonvin l’esito della gara, il suo colpo di testa manda in visibilio i tifosi del Trodica per una vittoria conquistata nei minuti di recupero su un buon Montegiorgio. La squadra di casa attacca e sulla sua strada trova anche i legni: il primo è preso da Gobbi e nel finale della prima frazione da Chornopyshchuk, poi Gobbi e Panichelli tentano la via del gol ma Battistelli non si lascia sorprendere.

Nel primo tempo il Montegiorgio si rende pericoloso con Del Gobbo e Paolini. Nella ripresa invece la formazione di Buratti riparte con l’obiettivo di conquistare i tre punti e attacca con decisione il Montegiorgio che da parte sua si difende con ordine e prova a farsi vivo in contropiede.

Il Trodica però tiene in mano le redini del gioco: Susic, Giovannini, Becker e Gobbi portano le insidie alla porta difesa da Battistelli. Quando la partita sembra indirizzata sul pareggio arriva il colpo vincente di Bonvin che trova la via del gol.

Alla fine il Trodica riesce a conquistare i 3 punti in palio e consolida in questo modo la prima piazza nel girone B di Promozione con un vantaggio di 5 punti sulla Palmense, mentre da parte sua il Montegiorgio rimane in una posizione di classifica insidiosa.

Nella foto Roberto Buratti, allenatore del Trodica