"Boom turistico su Catria e Nerone". Ma gli operatori chiedono strade

Settembre tempo di bilanci per le strutture e le attività di montagna del nostro entroterra. Secondo un’indagine condotta dalla CNA provinciale tra gli operatori della zona tra Catria e Nerone, si stima attorno ad un 30% di turisti in rispetto agli anni precedenti. "Merito della riscoperta del turismo outdoor - scrive la CNA nel suo rapporto -, dell’istituzione di percorsi naturalistici ma anche della necessità di sfuggire alle temperature sempre più torride registrate sulla costa e nei centri urbani. A questo proposito, in molti hanno riscoperto il piacere di un bagno refrigerante nei fiumi Burano e Candigliano. Un vero e proprio fenomeno favorito quest’anno anche dalla presenza di mucillagini sulla costa".

Più tiepide però le reazioni di chi, dall’alto di Catria e Nerone, accoglie turisti e visitatori nelle proprie attività: "Boom di turisti? Non direi - spiegano dal Rifugio Cotaline sul monte Catria -, diciamo un trend costante con gli ultimi anni, partito con un giugno segnato dal tempo incerto. Il problema principale è che stiamo perdendo tutta la fetta dei turisti che arriva dall’Umbria perché non ci sono più strade di collegamento. Dopo l’alluvione infatti è rimasta solo una strada transitabile e finché non si ripristineranno la Frontone Acquaviva, la Cantiano Chiaserna e la strada di Buonconsiglio sarà molto difficile fare numeri record. Noi cerchiamo di fare il massimo e di dare più servizi possibili".

Situazione migliore al Rifugio Corsini, sul Nerone: "Sì, i numeri sono buoni ma forse non da boom. Dopo un luglio nella norma, agosto è stato positivo e settembre si prospetta in linea. Sicuramente anche il fenomeno della mucillagine ha contribuito a spostare turisti verso i monti. Quello che però emerge è che servono investimenti del pubblico per strutturare il territorio a livello di infrastrutture per far muovere comodamente le persone. Senza questo a nulla valgono gli sforzi degli operatori turistici".

Qui le opinioni collimano con l’analisi CNA: "Occorre - dice il presidente della CNA territoriale di Cagli, Lino Conti - una particolare attenzione alla viabilità e alle strade di collegamento di tutta la zona, occorre metter mano alla manutenzione delle arterie, in particolare le strade provinciali e delle strade colpite dall’ultima alluvione, in particolare nella zona di Cantiano". Per il presidente della CNA di Pesaro e Urbino, Michele Matteucci "il Catria e del Nerone debbono diventare un modello per un turismo nuovo. Occorre dotare queste zone di infrastrutture viarie non solo ad uso delle auto ma anche alla mobilità sostenibile attraverso piste ciclabili e percorsi pedonali".

Andrea Angelini