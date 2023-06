’Boomerang’ è un successo. Ma il palco al porto è rimosso. La Capitaneria: "Mancavano le autorizzazioni"

Le canzoni dei cartoni animati cantate a squarciagola in un Lido stracolmo di gente. E’ questa la prima bella cartolina dell’estate fanese, che venerdì sera ha visto la cantante Cristina d’Avena esibirsi sul palco centrale del Boomerang Rewind Festival, contornata dai bambini di oggi e quelli di ieri. Un tuffo nei mitici anni 80 e 90 con le "leggende" di allora (oggi sono attesi il capocannoniere dei mondiali di Italia 90 Totò Schillaci e Andrea Cucchia Innesto, ex sassofonista di Vasco) e gli oggetti cult dell’epoca: videogiochi Arcade, subbuteo, biglie e il mitico Generale Lee del telefilm Hazzard.

Una manifestazione che per il secondo anno anima di entusiasmo piazzale Simonetti e le attività della zona (che hanno investito economicamente nel programma), tanto che martedì gli organizzatori avevano annunciato assieme all’assessore agli Eventi Etienn Lucarelli, che il festival 2023 si sarebbe allungano nel tempo (da due a tre giorni) e nello spazio, partendo dalla tensostruttura del Lido per arrivare al porto, dove il programma prevedeva i concerti di tre tribute band (Lo Zio Rufus, Scarrafunky e Zoo Tv).

Ma nel giorno del taglio del nastro tutta questa parte della programmazione è stata improvvisamente annullata. "Abbiamo dovuto far rimuovere il palco - spiega il comandante della Capitaneria di Porto di Fano, Stefania Battista - che stavano montando in area portuale, perché gli organizzatori non erano in possesso delle dovute autorizzazioni demaniali, rilasciate dal Comune. Mi preme inoltre sottolineare che nelle aree portuali sono necessarie valutazioni di sicurezza, di competenza esclusiva della Capitaneria di Porto".

A quel punto per gli organizzatori non c’era più tempo né per chiedere autorizzazioni, né per spostare altrove i concerti previsti lì. "Al di là dei correttivi al programma per la mancanza del Palco Tribute in zona Porto - il commento degli organizzatori dell’associazione Ass. Culturale Onstage -, l’evento sta confermando le attese e questa è l’unica cosa che conta. Ci saranno modi e tempi per valutare con calma ogni situazione ed, eventualmente, capire quali sono gli accorgimenti da prendere per la prossima edizione".

Tiziana Petrelli