"Boomerang festival", che sballo gli anni ’80

In zona Lido per tre giorni si riavvolge il nastro del tempo e si torna ai mitici anni ’80 e ’90. Torna allungato nel tempo (non più 2 serate ma 4) e nello spazio (dalla zona porto all’Arzilla) "Boomerang Rewind Festival 80-90" il festival (2ª edizione), che porta a Fano le "leggende" di quegli anni per ripercorre i fasti di un’epoca indimenticabile attraverso personaggi, storie e oggetti poi diventati dei cult. Si parte domani dallo Chalet del Mar dove andrà in scena "Aspettando Boomerang" mentre sul palco centrale del Lungomare Simonetti, un dj set darà il benvenuto ai primi food truck che stazioneranno fino a domenica 18. Venerdì 16 si inizia a far sul serio con l’arrivo della madrina dell’evento, Cristina D’Avena, una delle 4 presenze illustri che animeranno la tre giorni di festival. Sabato 17, infatti, Francesco Baccini sarà il protagonista di un concerto live con un medley delle canzoni che lo hanno reso celebre, prima di lasciare la scena ai Gameboy, band emergente di Bari.

L’escalation di decibel vivrà poi il suo picco domenica quando a chiudere le danze sarà Andrea Innesto, meglio noto come "Cucchia", sassofonista ufficiale di Vasco Rossi dal 1985 al 2017: porterà sul palco "VascOttanta – Le Bollicine", un mix dei brani più famosi anni 80 dell’artista di Zocca, e lo farà dopo che sullo stesso palco sarà passato l’"Eroe di Italia ‘90", Totò Schillaci che, intervistato da Gigi Brecciaroli, ripercorrerà le tappe della sua carriera culminata con il titolo di capocannoniere al mondiale italiano. Poi dirette su Radio Arancia Network con ospiti di spessore tra cui Francesco Gazzè e Giorgio Vignali, attore protagonista di film cult come "Sapore di Mare" (proiettato nell’area Cineforum all’interno del Club Nautico), e altri. In zona Porto, spazio invece al Palco Tribute, con tre serate di concerti live in cui si esibiranno Lo Zio Rufus (tributo a Zucchero), Scarrafanky (tributo a Pino Daniele) e ZooTv (tributo agli U2). Attraverso mostre, installazioni, giochi (novità il mega torneo di Subbuteo), l Karaoke di Fiorello riproposto dal cantautore fanese Luca Vagnini e la sala giochi a cielo aperto (800 i videogiochi disponibili nelle 12 consolle posizionate nella Cavea con tanto di ‘Uomo Arcade’), spazio a Star Wars, con i personaggi ufficiali della saga impegnati in show e lezioni di Padawan, la scuola di addestramento degli Jedi e un’esposizione di auto e moto dell’epoca, anche se l’auto che attirerà più curiosità sarà quella "parcheggiata" vicino al palco centrale dove farà mostra il mitico "Generale Lee" del telefilm "Hazzard".