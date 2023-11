Borghi in moto: Gradara vince l’edizione 2023

La terza edizione del Trofeo "Borghi in Moto", girata attraverso i borghi più belli d’Italia, vede vincitrice Gradara come località più visitata. E’ una manifestazione che lascia ai motociclisti totale libertà di scelta: tracciato, luogo di destinazione, giorni da dedicare al viaggio. Il tutto si svolge in 8 mesi, da marzo ad ottobre, e con una sola indicazione relativa alla destinazione: uno dei 315 Borghi più Belli d’Italia. La Capitale del Medioevo è stata quindi scelta come tappa privilegiata dai centauri, confermandosi meta indiscussa nella Terra dei Piloti e dei Motori. "Ringraziamo l’organizzazione, la Presidente Sandra Bonafede e la rete dei Borghi più belli d’Italia per questa promozione", hanno detto il sindaco di Gradara Filippo Gasperi e la delegata alle certificazioni turistiche Mariangela Albertini.