Borgo Mercatale, bocciati tutti i progetti

A che punto è il progetto su Borgo Mercatale a Urbino? A chiederlo con una lettera aperta è il gruppo consiliare "Urbino e il Montefeltro", ovvero Giorgio Londei e Federico Cangini.

"Avvicinandosi la scadenza della legislatura, si voterà tra un anno, intendiamo chiedere al sindaco a che punto siamo con il progetto del 2019 che aveva come oggetto "riuso e recupero paesaggistico dell’area di Borgo Mercatale". Tantissimi cittadini si sono rivolti a noi esortandoci di intervenire sul recupero dell’area. Nel 2019 è stato indetto un concorso di idee a cui hanno partecipato ventitré studi professionali. A seguire una commissione giudicatrice ha stilato una graduatoria, si è svolto un incontro pubblico a dicembre dello stesso anno e poi è calato il silenzio".

Piazza Borgo Mercatale è un’area strategica per la città, rimarcano Londei e Cangini: "Il recupero di quella zona del centro città è fondamentale anche per svolgere tante iniziative a favore di cittadini, turisti e studenti. Togliere le macchine, obiettivo storico, in un’area di alto valore paesaggistico e monumentale ci pare il primo passo. Probabilmente lei ci dirà che verranno investiti i fondi del Pnrr, anche per questo o altro, noi chiediamo un suo intervento chiarificatore includendo in esso anche i tempi e ricordando, come abbiamo detto all’inizio, che tra un anno termina la legislatura", concludono.

Alla sollecitazione ha risposto subito il sindaco Maurizio Gambini: "La Commissione ha valutato come non realizzabili i progetti che hanno proposto i partecipato al concorso di idee. Noi siamo tornati quindi sulla vecchia bozza di idea di Giancarlo De Carlo e i nostri uffici comunali stanno lavorando su questo. La cosa più importate, e primaria, è che per realizzare la nuova piazza di Borgo Mercatale dobbiamo collegarla e proseguire poi con altri interventi. L’accessibilità alla città non è una cosa banale".

"Quindi vanno studiate alternative ai posti macchina che sparirebbero – dice Gambini – come accaduto con i posti auto a pagamento del Parcheggio De Angelis. Un’altra area potrebbe nascere in collaborazione con l’Università. Bisogna studiare un’alternativa e farla partire. Non c’è una tempistica per il nuovo progetto della piazza".

Però c’è un’idea con degli spazi verdi come pensato dall’architetto De Carlo: "L’ufficio tecnico è al lavoro e sarà incaricato un architetto esterno per completare l’intervento. Il progetto De Carlo rimane quello più compatibile con la città ed il contesto generale", ha concluso il sindaco Maurizio Gambini.

