Borgo Pace, gli alunni delle elementari incontrano i poeti

Nei giorni scorsi la scuola primaria di Borgo Pace ha organizzato un incontro, aperto alla cittadinanza, tra gli alunni di tutte le classi e alcuni poeti locali come Stefano Gentili, Deanna Spezi, Gastone Cappelloni e Loris Ferri. "L’evento è stato interessante ed emozionante – sottolineano i genitori degli alunni, tra cui Chiara Martinelli – volto ad avvicinare i bambini alla poesia, alla scrittura e all’ascolto di sé. Infatti si sono preparati a lungo all’appuntamento con le docenti di italiano Alice Antoniucci e Luana Giorgioni, lavorando sulla comprensione del testo poetico, sull’analisi del linguaggio, dei suoni e delle figure retoriche. In particolare hanno analizzato proprio le principali composizioni dei poeti locali, imparandoli così a conoscere già dai lori scritti, prima ancora di incontrarli. Sono scaturite curiosità e domande che ogni bambino ha posto ai poeti il giorno dell’evento, tessendo un dialogo vissuto, emozionante e costruttivo".

"E’ emersa – continuano i genitori – la storia di ciascun poeta, la sua biografia, le sue caratteristiche di artista, i temi trattati e i soggetti di ispirazione. Tra metafore e personificazioni i bambini stessi sono divenuti piccoli poeti, presentando i loro versi sul tema dell’autunno. L’iniziativa è stata davvero lodevole perché in un mondo pieno di tecnologie sempre più digitale, si è posta l’attenzione sulla scrittura come voce di creatività, di sentimento e di emozione. Gli alunni hanno potuto incontrare in carne ed ossa gli autori di testi che altrimenti spesso sembrano anonimi e distanti. Così hanno capito che chi scrive è una persona qualunque che si sofferma a riflettere e dà voce a quelle riflessioni. Tutti possiamo scrivere e diventare poeti".

am. pi.